В петербургских поликлиниках начали бесплатно проверять на коронавирус

В петербургских поликлиниках заработали пункты забора биоматериала для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Всем обратившимся бесплатно сделают мазок из носоглотки.

В Адмиралтейском, Василеостровском, Колпинском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах тестирование проводится во всех поликлиниках для детей и взрослых.

Жителей Калининского района ждут в поликлиниках №№112, 86, 54, 118, а также в детской городской поликлинике №29. В Кировском районе анализы можно сдать в поликлинике №45. В Красногвардейском районе тестирование проводится в поликлиническом отделении №103 (относится к городской поликлинике №107), а также в поликлиническом отделении №34, которое является подразделением детской городской поликлиники №68.

Два пункта приема анализов открыты в Красносельском районе, это поликлиники №№106 и 93.

В Кронштадте анализы можно сдать в одном месте - в поликлинике №74. В 68-й поликлинике принимают анализы у жителей Курортного района. На Петроградской стороне тестирование проводится на базе поликлиник №№30, 32, 34 и в поликлинике при Первом Санкт-Петербургском медицинском университете имени Павлова. Дети могут сдать анализы в поликлиническом отделении при поликлинике №30, а также в детской поликлинике №19.

В поликлинике №122 принимаются анализы у жителей Ломоносова, в Николаевской больнице могут пройти тестирование петергофцы.