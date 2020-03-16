В Северодвинске вынесли приговор похитителям топлива с кораблей ВМФ

Северодвинский городской суд признал двоих военных моряков и замначальника физкультурно-оздоровительного комплекса виновными в хищении дизельного топлива с кораблей ВМФ. Они получили реальные сроки лишения свободы.

Как сообщает РУФСБ по Архангельской области, еще в 2016-2017 годах капитан и старший механик двух судов обеспечения Беломорской военной-морской базы Северного флота вносили ложные сведения в отчетные документы и сливали топливо. Их подельник сбывал незаконную солярку предпринимателям региона.

В итоге сотрудники РУФСБ и Северодвинского отдела военной контрразведки задержали преступную группу с поличным. Ущерб, причиненный государству, оценивается в сумму свыше двух миллионов рублей.

Суд приговорил моряков к трем с половиной, а замначальника ФОКа - к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Во время описываемых событий посредник в продаже топлива был руководителем физкультурно-оздоровительного комплекса одного из предприятий Северодвинска. Летом 2019 года его осудили по другому делу - о мошенничестве, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. Они с главным бухгалтером фиктивно оформили на работу девятерых человек и получали их зарплату. За это суд вынес начальнику ФОКа наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, а на службе его понизили в должности до заместителя.