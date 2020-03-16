Новости

Россия прекращает движение поездов с Узбекистаном и Азербайджаном 20:23
Минфин отложил на неопределенный срок итоговую коллегию 20:11
Глава ВОЗ заявил о резкой эскалации распространения COVID-19 в мире 20:10
В Подмосковье ввели запрет на мероприятия с участием более 50 человек 20:04
Microsoft отчиталась об 1 млрд устройств на Windows 10 20:02
В Петербурге умер сооснователь "Гражданской обороны" Константин Рябинов 20:02
Мишустин объяснил решение о закрытии границы с Беларусью 19:59
В Минске осуждены трое граждан СГ за производство психотропов 19:57
На продажу выставили 18-летнюю "Оку" в заводской пленке 19:50
Банк России отменил Международный финансовый конгресс в 2020 году 19:43
Заводы Peugeot и Citroen в Европе встали из-за коронавируса 19:28
Куба примет круизный лайнер с зараженными коронавирусом туристами 19:11
Евросоюз может ввести запрет на поездки на свою территорию 19:08
В России создана еще одна тест-система для диагностики коронавируса 19:06
Пять человек погибли в перестрелке в Миссури 18:54
Финал премии "Бизнес-Успех" пройдет онлайн из-за коронавируса 18:47
Десятки следов динозавров найдены на британском острове Скай 18:46
Московское метро ввело новые меры профилактики коронавируса 18:44
В Северодвинске вынесли приговор похитителям топлива с кораблей ВМФ 18:39
Минкульт рекомендовал ограничить массовые мероприятия 18:33
Президенты России и Эстонии по телефону обсудили меры по борьбе с коронавирусом 18:29
Три петербурженки с COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии 18:27
Медведев попросил ЕР ускорить принятие мер по борьбе с коронавирусом 18:23
Медработники в Москве получат надбавку за работу по борьбе с коронавирусом 18:18
Глава Каталонии подхватил коронавирус 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
В Роспотребнадзоре рассказали, кого и как проверяют на коронавирус
В Роспотребнадзоре рассказали, кого и как проверяют на коронавирус
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
16.03.2020 18:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Северодвинске вынесли приговор похитителям топлива с кораблей ВМФ

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Северодвинский городской суд признал двоих военных моряков и замначальника физкультурно-оздоровительного комплекса виновными в хищении дизельного топлива с кораблей ВМФ. Они получили реальные сроки лишения свободы.

Как сообщает РУФСБ по Архангельской области, еще в 2016-2017 годах капитан и старший механик двух судов обеспечения Беломорской военной-морской базы Северного флота вносили ложные сведения в отчетные документы и сливали топливо. Их подельник сбывал незаконную солярку предпринимателям региона.

В Чите работники котельной похитили 63 машины угля

В итоге сотрудники РУФСБ и Северодвинского отдела военной контрразведки задержали преступную группу с поличным. Ущерб, причиненный государству, оценивается в сумму свыше двух миллионов рублей.

Суд приговорил моряков к трем с половиной, а замначальника ФОКа - к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Во время описываемых событий посредник в продаже топлива был руководителем физкультурно-оздоровительного комплекса одного из предприятий Северодвинска. Летом 2019 года его осудили по другому делу - о мошенничестве, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. Они с главным бухгалтером фиктивно оформили на работу девятерых человек и получали их зарплату. За это суд вынес начальнику ФОКа наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, а на службе его понизили в должности до заместителя.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россия прекращает движение поездов с Узбекистаном и Азербайджаном
Мишустин объяснил решение о закрытии границы с Беларусью
Общее количество зараженных коронавирусом в РФ выросло до 93 человек
Евросоюз может ввести запрет на поездки на свою территорию
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах