В школах Петербурга ввели свободное посещение для защиты от коронавируса

В школах Северной столицы официально введено свободное посещение. Родители сами принимают решение, отправлять ли своего ребенка на занятия.

Как следует из текста распоряжения комитета по образованию Санкт-Петербурга, обучение будет вестись дистанционно.

Кроме того, к занятиям в дежурных группах не будут допускать учеников и педагогов, вернувшихся из стран, признанных неблагополучными по распространению COVID-19. Также на территорию образовательных учреждений запрещено проходить всем, кто по решению санитарных врачей должен находиться в изоляции.

Для дистанционного обучения городской комитет по здравоохранению рекомендовал восемь сайтов, их список находится на сайте ведомства.

Ранее о переводе школ на режим дистанционного обучения заявили в правительстве Ленинградской области.