В университете имени Алферова открыли новое пространство для студентов и гостей

К аудиториям, библиотеке и другим, открытым для студента пространствам, в Академическом университете имени Алферова добавили еще одно - кабинет ректора.

В том самом помещении на четвертом этаже знаменитого "карандаша", где с 1999 по 2008 годы располагался рабочий кабинет основателя этого научно-образовательного комплекса, отрыли постоянно действующую экспозицию. Она дает представление о первых шагах университета и, конечно, рассказывает о самом академике Алферове, его научных достижениях и тех усилиях, что он предпринимал в сфере образования.

Создание такой экспозиции стало частью мемориальной программы в связи с 90-летием со дня рождения выдающегося ученого-физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Ивановича Алферова.

В воскресенье, 15 марта, в Петербурге открыли памятную доску на доме №1 по улице Мичуринской, где ученый жил с 2001 по 2019 год. Это дом заметный - оказавшись в Петербурге, найти его нетрудно. Фасадом он выходит на Петровскую набережную, рядом - здание Нахимовского училища, и тут же на вечной стоянке крейсер "Аврора".

По действующим в Санкт-Петербурге правилам, установка памятной доски выдающей личности возможна только по истечении 30 лет со дня смерти. В отношении почетных граждан города этот срок - пять лет. Но в октябре 2019-го Законодательное собрание Петербурга поддержало инициативу Центра культурных программ и приняло постановление об установке мемориальной доски Жоресу Алферову к 90-летию со дня рождения.

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров, выступая на церемонии 15 марта, сказал, что "открытие мемориальной доски Жоресу Алферову - это золотая страница в истории нашего города и в истории нашей России". По его словам, академик Алферов был не просто выдающимся ученым современности, но и выдающимся гражданином. "Жизнь ученого стала образцом для молодых ученых, образцом того, как нужно любить свою Родину", - заявил глава Законодательного собрания.

Автором бронзового барельефа стал российский художник Энгель Насибулин, который знал Жореса Алферова и сотрудничал с ним.

В тот же день в Академическом университете состоялась церемония гашения памятной марки, которую "Почта России" выпустила к 90-летию ученого. А журналисты ТАСС Олег Сердобольский и Юрий Белинский презентовали книгу "Ревнуя к Копернику… Последний монолог", которая являет собой устные мемуары Жореса Алферова, записанные с его слов.