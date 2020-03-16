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16.03.2020 15:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дону отменили массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение об ограничении на Дону массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что ограничения вводятся в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Согласно распоряжению, в Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности. На время его действия введен запрет на проведение детских спортивных, культурных, зрелищных публичных и иных мероприятий с участием свыше 500 человек. В соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ некоторые вузы Дона перешли на дистанционное обучение. Например, Южный Федеральный университет. Школы, детсады, учреждения дополнительного образования продолжают работать под контролем соответствующих служб.

Решение о запрете массовых мероприятий было озвучено главой региона Василием Голубевым на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Ростовской области.

По словам главного санитарного врача Евгения Ковалева, на Дону эпидемиологическая ситуация остается благополучной, случаев заражения коронавирусом на сегодня не зарегистрировано. Тем не менее, на Дону учитывают ситуацию в других российских регионах и принимают весь комплекс профилактических и противоэпидемиологических мероприятий для того, чтобы коронавирус в Ростовскую область не проник. Санитарные врачи проверяют пассажиров всех прибывающих авиарейсов, дезинфицируется пассажирский транспорт, работает круглосуточная телефонная линия минздрава.

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