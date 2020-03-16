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16.03.2020 14:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Адыгеи получил шесть лет колонии за вербовку в "ИГ"

Текст: Анна Юркова (Адыгея)

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд признал виновным жителя Адыгеи в содействии террористической деятельности, его приговорили к шести годам тюрьмы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе суда.

Фото: СК РФ
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По данным ведомства, обвиняемый с конца июня 2016 года по октябрь 2017-го пытался убедить гражданина Таджикистана поехать в Сирию и выступить с оружием в рядах военной группировки "Исламского государства" (деятельность террористической организации "ИГ" на территории РФ запрещена). Кроме того, фигурант за денежное вознаграждение поставил на учет в своем доме в Адыгее двух граждан Таджикистана, без цели предоставить им место жительства.

"В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Судья приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы в колонии, - отметили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Вербовка в террористические организации

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