На Ямале для защиты от коронавируса вахтовикам продлили работу

На Ямале ввели режим повышенной готовности из-за короновируса. Об этом заявил сегодня глава региона Дмитрий Артюхов. Одна из мер - изменение режима работы работающих вахтовым методом на предприятиях газонефтедобычи, а также в строительной отрасли. Подавляющее большинство из них - приезжие из других регионов страны.

- Это главный источник ротации населения в регионе, - сказал губернатор Ямала. - На ряде предприятий региона уже приняли решения о продлении вахты на срок до трех месяцев. На мой взгляд, это действенная мера, которая позволит всем взять необходимое время для анализа ситуации и не допустить притока потенциально больных сотрудников.

Кроме того, в регионе перенесли на неопределенный срок все массовые мероприятия. На Дни оленеводов не будут приглашать гостей. Школьников с 18 марта отправляют на каникулы. На всех предприятиях, где позволяют условия, сотрудников переводят на дистанционный режим работы. С 16 марта вся медицинская служба округа перешла в режим повышенной готовности.