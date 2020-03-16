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16.03.2020 08:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уралец оплатил штраф за пьяную езду под угрозой лишиться iPhone

Текст: Татьяна Воробьева

Житель Каменска-Уральского оплатил штраф только после того, как на его гаджет наложили арест приставы.

Ранее мужчину поймали пьяным за рулем и по статье 12.8 КоАП РФ назначили ему штраф - 30 тысяч рублей.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"В добровольном порядке он задолженность не погасил, и судебному приставу-исполнителю пришлось применить меры принудительного характера - наложить арест на имущество должника, а именно - на iPhone", - передает пресс-служба свердловского управления ФССП России.

Молодой человек не пожелал расстаться с телефоном, тут же нашел необходимую сумму и погасил долг. Исполнительное производство, таким образом, окончено, а ограничения в отношении имущества сняты.

Происшествия ЧП ДТП Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Полномочия судебных приставов

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