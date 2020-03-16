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16.03.2020 10:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Курганской области ограничили въезд на территорию Казахстана

Текст: Валентина Пичурина

С 16 марта въезд в Казахстан для российских граждан по внутренним паспортам временно ограничен.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области, такое решение приняли соседи в целях профилактики распространения коронавируса. А вот по загранпаспортам пересекать границу разрешено. Пока неизвестно, как долго будет действовать ограничение. Власти обещают сообщить, когда его снимут.

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Тем временем, в регионе отменены и перенесены на более позднее время все запланированные на этой неделе спортивные мероприятия, кроме тех, что проводятся на улице.

По данным регионального правительства, на территории Зауралья не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом. При этом усилен дезинфекционный режим на транспорте, предприятиях общественного питания, торговли. В медучреждениях и аптеках создан запас средств индивидуальной защиты и противовирусных препаратов, также достаточно дезинфицирующих средств, лекарств для профилактики и лечения инфекций. За жителями и гостями региона, прибывшими из эпидемически неблагополучных регионов, установлен контроль. Всех больных с тяжелой и среднетяжелой формой ОРВИ, а также больных пневмонией обследуют на наличие коронавируса.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка В мире экс-СССР Казахстан Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Распространение коронавируса COVID-19

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