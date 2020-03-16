Россия и Беларусь упростили обмен данными о санитарных мерах

Документ, утвержденный Евразийской экономической комиссией, регламентирует создание и работу информационных ресурсов, с помощью которых уполномоченные органы стран ЕАЭС в автоматизированном режиме будут обмениваться информацией для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Во-первых, это обмен данными о выданных свидетельствах о государственной регистрации продукции, во вторых - об обнаружении инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и распространении на таможенной территории Союза продукции, опасной для жизни, здоровья человека и окружающей среды, и в третьих - о принятых санитарных мерах, в том числе временных. Все это даст возможность быстро узнавать об угрозах и ЧС санитарно-эпидемиологического характера, вводить санитарные меры и ограничивать трансфер опасных товаров.

Данные информационных ресурсов подлежат публикации на информационном портале ЕАЭС. Первый из них - это уже работающий единый реестр свидетельств о государственной регистрации продукции, который формирует Евразийская экономическая комиссия. В нем сводятся данные национальных реестров, которые ведут уполномоченные органы стран ЕАЭС (например, в России это Роспотребнадзор, а в Республике Беларусь - Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья). Продукция, включенная в каждый из реестров, может продаваться в любой стране Евразийского экономического союза.

Предстоит создать общую базу данных о случаях обнаружения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний: как следует из утвержденных правил, в нее будут вносить факты выявления болезней, данные об их локализации и ликвидации, сведения о результатах расследований их причин, в том числе о продукции, которая могла их вызвать.

Предполагается создание отдельной базы данных о продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания. Также в единый реестр будут обобщены данные о временных санитарных мерах в странах ЕАЭС. Размещать данные о принимаемых мерах санитарной охраны уполномоченные органы смогут через собственный личный кабинет на информационном портале Союза. На портале будет доступен целый ряд сервисов - от поиска и справок до срочных уведомлений.

- Мы находимся в начале большого пути. Обмен данными повысит эффективность взаимодействия между уполномоченными органами и органами стран Союза, выполняющими контрольно-надзорные функции, включая таможенные органы. Сведения станут доступнее, появится возможность использовать информацию из баз данных для аналитической обработки и статистического анализа для прогнозов и предупреждения вспышек заболеваний, - отмечает директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Игорь Гаевский.