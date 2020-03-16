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16.03.2020 14:19
Рубрика: Спорт

Российские бадминтонисты Иванов и Созонов квалифицировались на Олимпиаду

Текст: Максим Домчев

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов получили право выступить на Олимпиаде в Токио.

На турнире в Великобритании они сумели дойти до полуфинала, где уступили будущим победителям, посеянным шестыми Хироюки Эндо и Юте Ватанабэ из Японии в двух партиях. Ранее на турнире россияне выбили из борьбы четвертых ракеток соревнований Такеши Камуру и Кейго Сонодой.

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В итоге российский дуэт завоевал бронзу и добавил к своему рейтингу 8400 рейтинговых очков, что позволило им гарантировать себе участие в Олимпиаде-2020.

"Конечно, хотелось золото. Но этот результат - безусловно, высокий, он принес нам не только радость, но и большое количество олимпийских очков. Теперь мы точно отобрались и поедем на Олимпийские игры в Токио, где будем иметь шанс показать свои силы", - цитирует слова Иванова пресс-служба Федерации бадминтона России.

"Постараемся теперь оправдать все надежды на Олимпийских играх", - добавил Созонов.

Планируется, что Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа. Организаторы пока категорически отказываются от идеи переноса соревнований даже несмотря на вспышку коронавируса в мире.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада-2020

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