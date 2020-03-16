Российские бадминтонисты Иванов и Созонов квалифицировались на Олимпиаду

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов получили право выступить на Олимпиаде в Токио.

На турнире в Великобритании они сумели дойти до полуфинала, где уступили будущим победителям, посеянным шестыми Хироюки Эндо и Юте Ватанабэ из Японии в двух партиях. Ранее на турнире россияне выбили из борьбы четвертых ракеток соревнований Такеши Камуру и Кейго Сонодой.

В итоге российский дуэт завоевал бронзу и добавил к своему рейтингу 8400 рейтинговых очков, что позволило им гарантировать себе участие в Олимпиаде-2020.

"Конечно, хотелось золото. Но этот результат - безусловно, высокий, он принес нам не только радость, но и большое количество олимпийских очков. Теперь мы точно отобрались и поедем на Олимпийские игры в Токио, где будем иметь шанс показать свои силы", - цитирует слова Иванова пресс-служба Федерации бадминтона России.

"Постараемся теперь оправдать все надежды на Олимпийских играх", - добавил Созонов.

Планируется, что Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа. Организаторы пока категорически отказываются от идеи переноса соревнований даже несмотря на вспышку коронавируса в мире.