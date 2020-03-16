РЖД останавливает сообщение с Казахстаном

Курсирование пассажирских поездов между Россией и Казахстаном будет временно приостановлено с 17 марта из-за коронавируса, сообщили в РЖД.

Как отмечают в компании, сообщение приостановлено в соответствии с уведомлением "Казахстанских железных дорог" ("НК "Казахстан Темир Жолы") и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

В частности, приостанавливается движение 14 пассажирских поездов из Москвы, Челябинска, Саратова, Омска, Томска, Астрахани и других городов.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда пассажиры смогут вернуть без взимания дополнительной платы. За возвратом денег необходимо обращаться в кассы на территории государства приобретения билета.

Также 16 марта РЖД сообщили о временном прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Узбекистаном и Азербайджаном. Кроме того, ранее было отменено сообщение с Украиной, Молдавией, Латвией, ограничено сообщение с Китаем Северной Кореей, Монголией, Чехией, Францией и Германией.