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16.03.2020 15:24
Рубрика: В мире

Серийного убийцу в Японии приговорили к смертной казни

Текст: Владимир Шилов

Суд города Иокогама вынес смертный приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника местного дома-интерната для людей с ограниченными умственными возможностями Сатоси Уэмацы. Он признан виновным в убийстве 19 человек, сообщает телеканал NHK.

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Нападение на медучреждение произошло летом 2016 года. Вооруженный ножом Уэмаца зарезал 19 человек и ранил несколько десятков пациентов. Защита настаивала на невменяемости подсудимого и требовала направить его на принудительное лечение, но суд в полном объеме удовлетворил требование прокуратуры, посчитав, что японец ни по одному из пунктов обвинения не заслуживает снисхождения.

В ходе процесса убийца неоднократно заявлял, что просто хотел избавить людей с ограниченными возможностями от страданий.

В мире Восточная Азия Япония

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