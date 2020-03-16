В любой стране есть люди бедные и богатые. Вопрос - в какой пропорции. Немногих состоятельных россиян и огромное число их малообеспеченных сограждан разделяет не просто дистанция, а настоящая пропасть. Такое неравенство - одно из самых болезненных.

Законы физики для общества не работают: два полюса благосостояния со знаками плюс и минус друг к другу не то что не тянутся, отталкиваются всеми силами. Никто не хочет быть бедным. Никто не любит "слишком богатых". Те и другие периодически обвиняют друг друга кто в "лени и иждивенчестве", кто в "хамстве и жадности", а в доверии и сочувствии отказывают.

Борясь за повышение доходов граждан, государство предлагает целый ряд разумных мер. Поддержка малого бизнеса и предпринимательской инициативы, адресный подход к распределению льгот и пособий, повышение производительности труда, гибкая кредитная политика и программы переобучения... Из набора этих чудесных букв можно тысячу раз сложить слово "халва", только, к сожалению, современным бедным слаще пока не делается. Люди, естественно, не против жить лучше и богаче. Но сплошь и рядом получается, как говорил герой старого фильма: "Имею желание, но не имею возможности". Заработать негде, отдавать взятые кредиты нечем. Далеко не все в России в принципе готовы к самостоятельному плаванию. В обществе примерно поровну тех, кто не может и не хочет обходиться без помощи государства, и тех, кому главное "чтоб оно не мешало зарабатывать". К тому же у людей изначально разное отношение к чужой или своей бедности, богатству, частной собственности, банкам, бизнесу, предпринимателям и так далее.

Ученые Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН в сотрудничестве с Ассоциацией российских банков попытались разобраться в этих хитросплетениях. А также понять, что изменилось за последние 15 лет.

Бедности порог

Прежде всего договоримся о терминах. Применительно к России "богатство" - понятие очень условное. То, что для Европы средний достаток, у нас многие считают чуть ли не роскошью. Как показало исследование ФНИСЦ РАН, люди относят себя к "высокообеспеченным", если на одного члена семьи приходится 40,6 тысячи рублей в месяц и более (это усредненная цифра по стране). "Среднеобеспеченными" себя считают люди с доходом до 22 800 руб. на человека в семье, бедными - до 15 200 руб.). В более зажиточных странах это называется бедностью.

Дело даже не в величине зарплат, а в том, может ли человек из тяжелой ситуации вырваться собственными силами. В экономических "рыночных реалиях" Запада - скорее да. В России - скорее нет. Перечисляя основные источники своего дохода, почти три четверти (71,4%) граждан назвали заплату по основному месту работы, треть (33,2%) - пособия, пенсия, алименты, помощь благотворителей или государства, четверть - 23,8% - подсобное хозяйство или дачу, 16,7% - разовые приработки, 11,3% - материальную поддержку от родственников или друзей. Лишь 7,8% работают по совместительству, 4% - сдают в аренду квартиру или дачу, 3,9% - ведут собственный бизнес.

"Чтоб ты жил на одну зарплату" - и сейчас не лучшее пожелание. Среди таких людей, по их собственным оценкам, "богатых" лишь 1%. Это в основном руководители крупного государственного и частного бизнеса, высокопоставленные чиновники и др. Большинство людей, живущих в основном на зарплату, относят себя к среднему классу (57,7%). Правда, нередко они выдают желаемое за действительное и имеют в виду скорее свой статус в обществе (врач, учитель, инженер, менеджер), а не достаток. Треть (31%) расписываются в собственной бедности.

Менее 2 процентов тех, кто крутится сразу на нескольких работах, сумели достичь высокого уровня жизни. 65,4% считают, что такая нагрузка позволила им выбиться в "середняки". Каждому пятому (19,9%) и совместительство не помогло, денег в семье все равно мало. Больше всего бедных среди тех, кто живет за счет приработков от случая к случаю (41,4%), доходов от подсобного хозяйства (42,4%), помощи от близких людей (47,4%), пенсионеров и тех, кто получает пособия или алименты (50,2%). По данным опросов, более-менее прилично люди могут зарабатывать на сдаче в аренду квартиры, дачи, земли или машины или получая проценты по банковским вкладам. Среди подобных рантье 6,3% называют себя богатыми, треть (75%) - хорошо обеспеченными середняками. Только 10% бедны.

К высокообеспеченным слоям себя причисляют 1,3% взрослых граждан России, к среднему слою - 52,3%. Бедными себя назвали 36%, не смогли или не захотели определить свой статус 10,4%. К середнякам относят себя 90% предпринимателей малого бизнеса, три четверти военных, таможенников или налоговиков, чуть больше трети пенсионеров, двое из каждых троих студентов и каждый пятый безработный, 52,6% сельских жителей.

Ключевые слова здесь, конечно, "называют себя". Иногда люди не хотят признаваться социологам в том, что они еле сводят концы с концами при всех своих заслугах, дипломах и прочем. Им стыдно. Они не хотят казаться неудачниками. И наоборот, некоторые намеренно прибедняются. Исследователям неизменно приходится делать поправки на психологический фактор. И еще на одну национальную особенность - то, что в России по-прежнему очень велик теневой сектор экономики, составляет он, по разным оценкам, от 20% до 40% ее объема. По данным Росстата, "в тени" в 2018 г. находился каждый пятый из россиян трудоспособного возраста (20,1%). Это целая армия - 14,3 млн человек. Вполне возможно, что о своих "левых" доходах респонденты предпочитают умалчивать.

Кулака - зажать?

"Если ты такой умный, что ж ты такой бедный? - Если ты такой богатый, куда ты совесть свою дел?" Такой диалог тоже для России типичный. Историки и психологи спорят, откуда у нас взялось убеждение, что "бедность не порок", и вкупе с этим настороженное отношение к любому богатству, неприязнь к "богатеям": "От трудов праведных не построишь палат каменных! От сумы да от тюрьмы не зарекайся!" То ли православная традиция сильно отличается от западной протестантской этики, которая считает добродетелью скорее упорный труд за достойную зарплату, чем "нестяжательство". То ли 70 лет советской власти и постоянные раскулачивания не прошли даром сразу для нескольких поколений. Трудно сказать. Социологи лишь фиксируют результат: у людей с разным достатком не совпадают взгляды на причины бедности и путь к богатству. Правда, со временем общество становится более лояльно к "коммерсантам" и уже не призывает немедленно их "раскулачивать и сажать". Да и жизнь постепенно улучшается. В 2003 г. 82% россиян в своем ближнем окружении имели людей бедных, и лишь 60% - богатых. В 2015 г. бедных вокруг нас стало лишь 66%, богатых - 56%. Кризис многое обрушил, относительное равновесие тоже. Сейчас в России соотношение 78% к 65% - в пользу, увы, бедных.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Анна Четверикова

Почему человек в России становится и остается бедным? В числе причин такого положения своих знакомых респонденты называли прежде всего длительную безработицу (39%), невыплаты зарплат и пенсий (28%), невысокие пособия в системе государственного соцобеспечения (27%). Но еще чаще - пристрастие людей к алкоголю и наркотикам (36%), а также их болезни и инвалидность (34%). 24% уверены, что к бедности ведут семейные проблемы и неурядицы, столько же считают ее причиной человеческую лень и неприспособленность к жизни. Примерно каждый пятый (21%) считает, что бедность - понятие географическое, как весь регион живет, так и ты. Столько же (22%) думают, что люди просто не хотят менять привычный им образ жизни. В числе других причин бедности называют плохое образование и низкую квалификацию (17%), отсутствие поддержки со стороны близких(16%), бедняков-родителей (13%), большое количество иждивенцев в семье (13%), вынужденную миграцию (4%). А также обычное невезение (8%).

В ходе опросов проявлялось классическое "сытый голодного не разумеет". Обеспеченные люди гораздо чаще небогатых считали, что главная причина бедности - это характер и пассивная позиция самих бедняков. Бедные возражали: всему виной внешние обстоятельства и "тяжелая судьба".

А главной причиной богатства в России считают наличие у человека полезных и нужных связей (53%), а также деловой хватки (45%). Да-да, никто не спорит: чтобы много зарабатывать, надо "много и упорно работать" (так говорили 40% респондентов), уметь вовремя использовать выпавший шанс (35%), а еще чтобы везло (30%). Не помешает стартовый капитал (27%), высокий уровень квалификации и образования (23%). Дальше начинается слой дегтя в бочке меда: о том, что к богатству ведет возможность брать взятки, заявили 14% опрошенных, непорядочность и нечестность - 10%, связи в криминальных кругах - 8%. При этом обеспеченные люди, объясняя свой успех, почти вдвое чаще своих небогатых сограждан упоминали упорную работу или высокую квалификацию. А бедные - втрое-вчетверо чаще приписывали богатым умение брать взятки, поступать непорядочно, якшаться с криминалом и т.д.

Дело даже не в величине зарплат. Вопрос, может ли человек из тяжелой ситуации вырваться самостоятельно

Правда, если сравнивать ответы на вопрос о причинах бедности или богатства сейчас и 15 лет назад, видны перемены к лучшему. В 2003 г. намного чаще (47% против 28%) люди говорили о невыплатах зарплаты, слишком низких пособиях и пенсиях (37% и 27%). Тогда в неудачах многие (справедливо) винили макроэкономику. Сейчас больше уважают личные качества человека: "кто хочет, тот добьется". Богатым теперь вдвое реже ставят в вину возможные связи с криминалом (8% и 16% в 2003 г.), коррупцию (14% и 21%), нечестность (10% и 17%). Но в целом не слишком любят. Задевает и обижает не столько разница в зарплатах (в конце концов квалификация у людей не одинаковая), а прежде всего то, что "нет справедливости", "у богатых свои законы". Особенно это касается детей: их доступ к образованию, хорошей медицине, прочим благам практически полностью обусловлен толщиной кошелька родителей. Смиренно принять такую ситуацию не готов никто, взаимной симпатии и терпимости в обществе она явно не способствует.

Частное дело

Больше семидесяти лет стране упорно внушали, что частный бизнес - это подозрительно, частная собственность - однозначно плохо, а "спекулянтам", "фарцовщикам" или, прости господи, "подпольным цеховикам" в светлом будущем мест не предусмотрено. Вехи сменились полностью, однако отношение к институту частной собственности в России неоднозначное. В 2005 г. большинство респондентов (52,4%) высказывались о ней положительно или соблюдали нейтралитет (23,9%). Сейчас позитивно оценивают только 40,7%, треть (36,3%) - нейтрально. Противников частной собственности стало меньше, но в основном за счет тех, кто просто теперь затрудняется с ответом. Люди, которые еще помнят социалистические времена, а сейчас живут бедно, "частников" недолюбливают.

Но есть и зримые перемены. Прошло 15 лет, и респонденты чаще стали говорить, что частная собственность способствует возрождению у людей "чувства хозяина" (44,2% вместо 30,4% в 2005 г.), помогает выйти из экономического кризиса (24,4% и 13,4%) и преодолеть дефицит товаров (32,7% и 24,7%). Среди негативных последствий меньше отмечают то, что частная собственность становится причиной расслоения общества на бедных и богатых (45,7% вместо 53,8%). Однако респонденты, говоря о частной собственности, стали намного чаще упоминать связанную с ней "эксплуатацию человека человеком" (25%, а не 15,9%, как на заре 2000-х).

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Анна Четверикова

Только важный нюанс. Граждане много и горячо рассуждают о том, должно ли государство давать волю частникам или пусть управляет экономикой само. За централизованное регулирование сейчас около трети (36,8%), за минимальное вмешательство государства - 7,6%, за то, чтобы всю ответственность за происходящее в стране нес ее лидер, а тип экономики пусть будет любым, - 25,1%, затрудняются ответить - 13,7%. Большинство полагает, что государство должно лидировать в ключевых сферах (добывающих отраслях, электроэнергетике, металлургии) и в области образования, медицины, пенсионного обеспечения. Частников готовы допустить в банки, музеи, театры, отчасти -в клиники, в ЖКХ и транспорт, в СМИ. При этом большинство граждан однозначно против того, чтобы на территории нашей страны частную собственность приобретали иностранцы.

Но все это когда речь идет о чем-то "общем", в масштабах всей страны. Граждане категорически против того, чтобы государство нарушало право не просто частной, а их личной собственности. Никто не согласен, чтобы квартиру ему после долгих просьб давали, а потом легко могли отобрать. Или ограничивали возможность продать и купить дачу, машину, гараж, сдавать жилплощадь, совершать крупные сделки. Мое - это мое. "Нашим" пусть будет что-то более масштабное: шахты, железные дороги, АЭС, заводы… В этом мнении едины все - и бедные, и богатые. Жаль, на "национальную идею" оно все-таки не тянет.

Справка "РГ"

Общенациональное репрезентативное социологическое исследование на тему "О насущных проблемах нашей жизни и взаимодействии регуляторов, бизнеса и граждан" было проведено ФНИСЦ РАН в сотрудничестве с Ассоциацией российских банков в июне 2019 г. в 22 субъектах РФ (112 поселений), опрошено 2000 респондентов методом персонального интервью с соблюдением параметров квот выборки. Использованы также материалы других общероссийских исследований Института социологии (ныне ФНИСЦ) РАН.

Комментарий Михаила Горшкова, директора ФНИСЦ РАН, академика РАН

Кредиты мелочью

Михаил Константинович, скажите все-таки: если мы в России такие умные и достойные, то почему по-прежнему бедные? В чем причина: не умеем богатеть, не хотим, не дают?

Михаил Горшков: Вопрос из разряда вечных. Ответ на него содержит в себе выдержки из курсов новейшей истории и макроэкономики. Не буду повторять общеизвестное. Замечу лишь, что в отличие от государств, не испытавших на себе прелести социализма, современная Россия - это страна "работающей бедности" (то есть люди даже при условии полной занятости и регулярной зарплаты все равно еле сводят концы с концами). И страна "бедного малого бизнеса", на доходы от которого толком не проживешь. По меркам "капиталистического мира", все это нонсенс. Но в экономике постсоветской России главенствует госсектор, а наше государство - не самый щедрый работодатель. Серьезный удар по благосостоянию людей нанес и последний кризис.

И все же, если сравнивать ситуацию сейчас и 15 лет назад, можно заметить, что "российская бедность" стала несколько иной. В середине 2000-х она была равномерно "размазана" по всей территории страны и всем социальным группам: доли обеспеченных и малоимущих были примерно одинаковы в различных регионах страны и среди людей разных возрастов. Сейчас мы ясно видим социально-демографические группы - очаги неблагополучия. Самая тяжелая ситуация - в когорте людей старшего возраста и в городах с населением до 500 тысяч человек, которые при этом не столицы регионов. Там все очень сложно с доходами людей, работой, ЖКХ, "социальными лифтами", доступом к хорошему образованию, медицине и современным сервисам. Для государства решение проблем таких людей и целых территорий - задача номер один. К ее решению сейчас подступаются с разных сторон, но дело это долгое.

Бедность очень часто тянет за собой долги. Если не соседям "до получки", то банку - по кредиту. Судя по числу историй с участием коллекторов, отношения россиян и финансовых институтов складываются не слишком просто. Нужен ликбез?

Михаил Горшков: Прежде всего, конечно, нужна возможность нормально зарабатывать, чтобы создавать накопления, делать вклады и рассчитываться с долгами. Но сегодня половина россиян живут буквально "от зарплаты до пенсии" и свободными средствами не располагают. Если же деньги появляются, каждый пятый откладывает их на черный день. И вот тут выясняется, что стандарты финансового поведения у россиян иные, чем у соседей на Западе. Лишь менее 10% готовы доверить свои кровные банку. По данным Росстата за июль 2019 года, из 33 триллионов всех личных накоплений граждан более 6 триллионов люди хранили дома "в чулке и под матрасом". Мы инвестируем в отдых и развлечения (17%), в образование и здоровье семьи (12%), иногда в недвижимость (5%). Но крайне редко - в свой собственный бизнес или в ценные бумаги, как это делают, например, жители Германии.

Треть взрослых россиян у кого-то в долгу - у банков по кредиту или у частных лиц "до зарплаты". Некоторые люди вполне нормально "живут взаймы", как это происходит в других странах. Но многие не в состоянии планировать свои финансы и нервно общаются с коллекторами. В этом плане ликбез, безусловно, не помешает. Но необходима еще одна важная вещь: доверие граждан к банковской системе. За последние 15 лет оно выросло, но ненамного. Причина опасений не только память о дефолтах, кризисах, обрушениях рубля и банках-банкротах. Люди и сейчас плохо представляют, какую роль в государстве играет, например, Центробанк, как формируются личные кредитные истории, как работает система страхования вкладов, на чем зарабатывают банк и его вкладчики, как эффективно управлять приобретенными акциями. Работу финансовой системы и структур, которые ее контролируют, надо делать максимально прозрачной и удобной для граждан. Но главное - это борьба с бедностью в масштабах страны, повышение доходов граждан. Были бы деньги, а на что их потратить с максимальным толком - люди, в конце концов, разберутся.