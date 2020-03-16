Страны ЕАЭС договорились информировать друг друга о борьбе с коронавирусом

По словам главы ЕЭК Михаила Мясниковича, эпидемия уже сказывается и на грузовых перевозках, и на движении товарных потоков.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил, что на заседании Совета ЕЭК вопрос о ситуации с коронавирусом поднимался трижды. Эпидемия уже сказывается и на грузовых перевозках, и на движении товарных потоков. Ко всему прочему добавились вопросы, связанные с денежно-кредитной политикой.

По его словам, Армения предложила обнулить или уменьшить пошлины на импорт некоторых товаров, которые необходимы медицинским учреждениям и населению. А Киргизия выступила с предложением о взаимном информировании стран-участниц ЕАЭС.

"Сейчас странам нельзя замыкаться на себя. Мы договорились обмениваться информацией не только о мерах борьбы с коронавирусом, но и по вопросам валютной политики и миграции", - заявил глава ЕЭК.

Сейчас Казахстан ограничил въезд со стороны России, Россия объявила о закрытии границ с Белоруссией - и это лишь часть мер, которые предпринимаются, чтобы предотвратить распространение вируса. Это, по словам Мясниковича, может отразиться и уже отражается на торгово-экономических отношениях стран.

"Но подходы будут максимально гибкими, - успокаивает он. - Невозможно одномоментно поставить глухую стену. Может быть, будет уменьшено количество рейсов, такого рода меры. Возвращение граждан в свою страну в любом случае будет обеспечиваться".

Следующий межправсовет ЕАЭС пройдет в апреле в Минске. Однако в связи с эпидемией коронавируса состав участников, по словам Мясниковича, может быть серьезно оптимизирован по составу участников.