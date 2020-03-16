Суперфинал "Лидеров России" отложен из-за коронавируса

Суперфинал конкурса "Лидеры России 2020" переносится из-за ситуации с коронавирусом. Ранее его проведение было запланировано в Сочи на 27-31 марта.

"Решение о переносе принято в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарская края от 13.03.2020 года "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе АНО "Россия-страна возможностей".

Полуфиналы конкурса прошли уже во всех округах. Всего приглашение в суперфинал "Лидеров России" получили 270 участников.

Организаторы конкурса подчеркнули, что суперфинал отложен до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с распространением нового коронавируса.