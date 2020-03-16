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16.03.2020 14:41
Рубрика: Общество

В Иране обнаружен древний петроглиф существа с шестью ногами

Текст: Денис Передельский
Фото: Dr. Mohammad Naserifard / Journal of Orthoptera Research Фото: Dr. Mohammad Naserifard / Journal of Orthoptera Research
Фото: Dr. Mohammad Naserifard / Journal of Orthoptera Research

В Иране археологи обнаружили уникальное наскальное изображение существа, которое частично напоминает человека, а частично - насекомое. Для идентификации этого петроглифа археологи призвали на помощь энтомологов.

Работа опубликована в журнале Journal of Orthoptera Research, а коротко о ней рассказывает Phys.org. Редкое древнее изображение было обнаружено в центре страны, в округе Хомейн, в местечке Теймаре, которое богато на наскальные рисунки.

Высота петроглифа составляет 14 сантиметров. Впервые его заметили во время археологической съемки данной местности, проведенной в 2017-2018 годах. Но только сейчас исследователем удалось описать изображение, поскольку оно значительно отличается от всех остальных найденных здесь же рисунков.

Фото: iStock
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Чтобы идентифицировать существо, нарисованное древним автором, археологам пришлось призвать на помощь энтомологов. Дело в том, что оно обладает шестью конечностями. Энтомологи провели анализ, сравнив петроглиф с местными насекомыми, которые в древности могли попадаться на глаза людям.

В результате археологи и энтомологи пришли к выводу, что петроглиф изображает существо, частично похожее на человека, а частично - на богомола. Насекомое напоминают не только конечности, но и треугольная голова с большими глазами и цепкими предплечьями. Все это характерно для хищника, который охотится не только за мухами и пчелами, но и даже за небольшими птицами.

Более того, ученым, по форме головы, удалось идентифицировать даже вид богомола, изображенного древним художникам: это оказался представитель вида Empusa, который и сейчас встречается в этих местах.

Средние конечности заканчиваются какими-то петлями или кругами. По мнению ученых, подобное типично для наскальной живописи. Петроглифические фигуры, изображающие окруженного кругами человека, находили по всему миру.

Кстати, одна из гипотез гласит, что эти круги представляют собой полярные сияния, вызванные атмосферными плазменными разрядами. По другой версии, круги - это некие магические шары, которые шаман держит в руках.

На данный момент исследователи не сумели точно определить возраст найденного петроглифа. Это можно сделать при помощи радиоуглеродного анализа. Однако введенные в отношении Ирана санкции запрещают использование радиоактивных материалов, необходимых для такого датирования.

Побывавшие на месте эксперты по наскальной живописи Ян Брауэр и Гас ван Вин оценили петроглиф. По их мнению, его возраст может варьироваться от четырех до 40 тысяч лет.

Можно только догадываться, зачем доисторические люди вырезали на скале человека-богомола. Вероятно, эти насекомые ассоциировались со сверхъестественным и были символом мистицизма.

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