"Твиттер" снова признали виновным в нарушении закона

Таганский районный суд признал законным назначение Twitter многомиллионного штрафа за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.

Ранее в феврале мировой суд Таганского района признал Twitter виновным по ч. 8 ст. 13.11 КоАП и назначил штраф в размере 4 миллионов рублей. Аналогичный штраф был назначен 13 февраля и для социальной сети Facebook. Это решение состоялось после того, как Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter, которые не предоставили сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России.

В апелляционной жалобе представители Twitter просили отменить штраф. По их мнению, иностранную компанию нельзя привлекать к ответственности за административные правонарушения, совершенные за пределами России. Кроме того, по мнению юристов Twitter, мировым судом был допущен ряд процессуальных нарушений. В частности, скриншоты в материалах дела не были заверены, а некоторые документы не переведены на русский язык. Кроме того, как сообщила адвокат, суд не уведомил должным образом о рассмотрении административного протокола, так как направил только сообщение по электронной почте, которое отклонил сервер. Однако судья Таганского суда оставила в силе решение мирового судьи. Что касается Facebook, то сервис до настоящего времени не подал апелляционную жалобу на решение мирового суда.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон, который вводит многомиллионные штрафы для компаний за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России. Так, в случае первого нарушения с юридических лиц могут взыскать от 1 до 6 млн рублей, в случае повторного - от 6 до 18 млн рублей.