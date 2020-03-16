В Болгарии арестовали англичанина, распространявшего фейк о коронавирусе

В болгарском Пловдиве задержали студента - гражданина Великобритании, распространившего ложную информацию о числе заболевших коронавирусом.

Как сообщает БНР со ссылкой на местное МВД, задержанный утверждал, что в одном из учебных заведений города более сотни случаев заражения, о чем умалчивают власти. Свое заявление студент распространил в социальной сети. Дело отдано на рассмотрение прокуратуры.

Известно также, что в ходе ареста дома у правонарушителя были обнаружены наркотики. К настоящему времени в Болгарии подтверждено более 50 случаев заражения COVID-19. Из них два - у пожилой семейной пары - привели к летальному исходу.