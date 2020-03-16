По курортным местам на восточном побережье Испании прокатилась волна столкновений между полицией и иностранными туристами.

Отдыхающие возмущаются мерами, предпринимаемыми правительством в борьбе с распространением коронавируса. По решению властей в различных городках полиция попыталась закрыть кафе, бары и рестораны, но встретила отпор со стороны посетителей. В стражей порядка полетела посуда, бутылки. В ответ правоохранители были вынуждены применить резиновые дубинки.

Стоит отметить, что восточное побережье Испании является излюбленным местом отдыха британцев, ирландцев и немцев. Многие из них живут тут месяцами, имеют личную собственность или снимают дома и квартиры. Соответственно, питаются они в городе. К тому же готовить самим стало ложно: многие магазины закрылись из-за карантинных мер, а в оставшихся не найти продуктов. Попытки стражей порядка через громкоговорители убедить туристов покинуть пляжи результата не приносят. Впрочем, у иностранцев нет возможности вернуться на родину, поскольку многие авиакомпании отменили рейсы.