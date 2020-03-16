Власть
16.03.2020 14:42
Текст: Кира Латухина

В Кремле пояснили решение закрыть границу с Беларусью

Россия рассчитывает на понимание Минском мер, введенных из-за коронавируса, заявили в Кремле. Ведь Беларусь - ближайший партнер и соратник.

Напомним, что правительство РФ решило закрыть границу с Беларусью.

Фото: Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Каждая страна может принимать меры, необходимые для противодействия коронавирусу и для защиты здоровья граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия принимает те меры, которые считает необходимыми. Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более, нашего ближайшего партнера и союзника Белоруссии, во время пандемии коронавируса", - сказал Песков. Все страны должны принимать активные меры про противодействию распространению этого заболевания, считает он.

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