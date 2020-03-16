В Кремле пояснили решение закрыть границу с Беларусью

Россия рассчитывает на понимание Минском мер, введенных из-за коронавируса, заявили в Кремле. Ведь Беларусь - ближайший партнер и соратник.

Напомним, что правительство РФ решило закрыть границу с Беларусью.

Каждая страна может принимать меры, необходимые для противодействия коронавирусу и для защиты здоровья граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия принимает те меры, которые считает необходимыми. Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более, нашего ближайшего партнера и союзника Белоруссии, во время пандемии коронавируса", - сказал Песков. Все страны должны принимать активные меры про противодействию распространению этого заболевания, считает он.