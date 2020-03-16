В США волонтерам ввели вакцину от COVID-19

Исследователи из Вашингтонского научно-исследовательского в Сиэтле приступили к испытанию экспериментальной вакцины против нового коронавируса.

Как сообщает Associated Press, первые инъекции были введены четырем добровольцам. В общей сложности в первом этапе эксперимента примут участие 45 человек, они получат две дозы препарата с интервалом в один месяц.

Некоторым из них, в возрасте от 18 до 55 лет, введут повышенное содержание действующего вещества чтобы проверить, насколько сильными должны быть прививки.

По словам руководителя эксперимента доктора Лизы Джексон, вакцина под названием mRNA-1273 была разработана за 42 дня в той части страны, в которой оказалось наибольшее количество заразившихся COVID-19.

Исследователи проконтролируют проявление любых побочных эффектов, а также возьмут образцы крови чтобы проверить, активизирует ли препарат иммунную систему.

- Мы не знаем, повлечет ли вакцина иммунный ответ или окажется безопасной для вируса. Для этого и проводятся испытания, чтобы найти обнадеживающие признаки, которые ранее были обнаружены у вакцинированных мышей, - отметила Джексон.

Ученые подчеркивают, что волонтерам не угрожает заражение COVID-19, поскольку вакцина его не содержит. Разработчики синтезировали специальный белок, который стимулирует иммунную систему на выработку антител при обнаружении клеток с генетическим кодом коронавируса.

Данный способ производства вакцины является более быстрым по сравнению с традиционным подходом по выращиванию вируса в лаборатории. Однако, как предупредил доктор Энтони Фаучи из Национального института здравоохранения США, даже при успешном тестировании препарат останется недоступным для широкого применения в течение 12-18 месяцев.

В настоящее время разработкой вакцины от COVID-19 занимаются десятки исследовательских групп по всему миру.