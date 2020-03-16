Важные вопросы рассмотрел Верховный суд РФ: может ли гражданин удалить из интернета отрицательный отзыв о своей работе? Как расценивать выложенную в открытый доступ негативную информацию о человеке? И что такое вообще критический отзыв - просто оценка качества оказанных специалистом услуг или грубое вторжение в чужое частное пространство? Сегодня, когда абсолютное большинство людей значительную часть своей жизни - и трудовой, и личной - проводят в интернете, ответы на эти вопросы как никогда актуальны.

Наша история произошла в Воронежской области. Там доктор диагностического центра узнала, что в интернете есть некий сайт про врачей и на нем размещен ее профиль. Медик с профилем ознакомилась. В нем были полностью выложены ее персональные данные - имя, должность, место работы (она делала УЗИ беременным женщинам). А под профилем прочла про себя, что является очень плохим врачом. Доктор потребовала удалить порочащую ее информацию с сайта, но у нее не получилось. Тогда гражданка пошла в суд.

В суде выяснилось, что сайт, на который обиделась доктор, зарегистрирован как СМИ. На нем размещено больше полутора тысяч отзывов о 636 250 врачах, работающих в регионе. Причем у каждого медика на сайте отдельный профиль с указанием всех его персональных данных, местом работы и должности. Под этой информацией пациенты могут написать свое мнение о враче. Чем они и не пренебрегают.

Еще в суде выяснилось, что данные об имени доктора и месте его работы хозяева сайта взяли для размещения в профиле с официального сайта медцентра. Там же были размещены отзывы.

Что касается нашей героини, то среди отзывов о ее работе, два - положительных и столько же отрицательных. Авторов последних не устроили сделанные врачом заключения.

Свои моральные страдания истица оценила в 150 тысяч рублей. Ее главный аргумент звучал следующим образом - профиль на сайте, где "каждый желающий может анонимно размещать свои субъективные, в том числе негативные, суждения о ней и ее профессиональной деятельности", создали без ее согласия. Истица убеждала судью, что отзывы перед размещением в профиле не проверяются. И это нарушает ее право на неприкосновенность частной жизни.

Владелец сайта, он же ответчик на судебном разбирательстве, все обвинения отрицал.

По его словам, отзывы редактируются и размещаются только при условии, что автор подтвердил посещение врача талоном на прием или медицинскими документами. А также сторона ответчиков заявила, что истица, требуя удаления негативных отзывов, хочет скрыть свои профессиональные ошибки.

Еще из аргументов ответчика - сайт не является ни справочником, ни каталогом. Он - просто средство массовой информации. Сведения в нем - это результат журналистской деятельности.

Права на частную жизнь и на информацию могут конкурировать. Важен баланс между ними

Местные суды дружно встали на сторону ответчика. Первая инстанция решила, что информация о враче размещается не для того, чтобы причинить доктору вред, а чтобы "доводить до граждан объективную информацию о медицинских услугах".

По мнению Воронежского областного суда, обрабатывать общедоступные персональные данные можно и без согласия субъекта персональных данных. И если пойти на поводу у истицы, то это "помешает законной деятельности СМИ".

Женщина-врач обжаловала позицию воронежских судов в Верховном суде РФ. Там спор изучили, и высокая судебная инстанция встала на сторону доктора. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, стороны спорят о праве истицы на неприкосновенность ее частной жизни и праве ответчика на распространение информации с использованием персональных данных.

Вот что сказал в своем решении Верховный суд - право на неприкосновенность частной жизни и право на распространение информации могут конкурировать, поэтому между ними надо найти некий баланс.

По мнению высокой судебной инстанции, местным судам требуется проанализировать важность информации для общества, степень известности человека, его предыдущее поведение, определить содержание, форму и последствия опубликованных сведений, способ получения информации, а также ее достоверность.

И вот этого, по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, воронежские суды почему-то не сделали. Они не дали оценки общественной значимости фигуры медика - является ли она лицом, занимающим государственную или муниципальную должность, или играет существенную роль в общественной жизни. Кроме того, местные суды не стали оценивать аргументы сторон. Так, доктор заявляла, что порочащая информация не проверяется, а сайт - это справочник воронежских врачей. Ответчик же уверял, что его сайт - это средство массовой информации и что негативный контент перед размещением на сайте всегда проверяется.

В итоге Верховный суд велел с учетом своих разъяснений спор рассмотреть заново.

Это решение также свидетельствует, что аудитория сайтов отзывов быстро растет и их содержание нуждается в серьезном анализе. Безусловно, можно обязать сайт снять негативный отзыв через суд, особенно если он анонимный или содержит оскорбления. Здесь уместно говорить о защите чести и достоинства. Такие вопросы наши суды уже успешно решают. Но это одна сторона вопроса. А если речь идет об использовании персональных данных?

Если компания или человек опубликовали персональные данные в интернете - это еще не значит, что их можно свободно использовать. Персональные данные должны обрабатываться на законной основе, для достижения конкретных, заранее определенных и законных целей. Это сказано в Законе "О персональных данных".

Могут ли такие сайты использовать сведения с интернет-страниц о людях и организациях? И эти сведения можно использовать свободно?

Сегодня по закону очень многие организации размещают у себя информацию о своих сотрудниках. И медики в этом списке не исключение. Если какая-то организация во исполнение требований закона размещает информацию о своих сотрудниках на сайте, то это еще не значит, что надо ее копировать, создавать профили и собирать под них отзывы.