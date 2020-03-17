Александр Вучич попросил китайской любви для защиты от коронавируса

Сербский лидер Александр Вучич во вторник, 17 марта, в ходе встречи с послом Пекина в Белграде Чен Бо вновь повторил свой тезис о том, что в условиях пандемии коронавируса сербы рассчитывают исключительно на помощь Китайской Народной Республики.

"В этот раз мы ищем китайской любви, просим о помощи Ваших людей, что важнее всего. Моя благодарность бескрайняя, и прошу Вас передать мои самые сердечные поздравления председателю КНР, великому Си Цзиньпину" - подчеркнул политик. По его словам, "оказалось, что без вас (китайцев) Европа вряд ли сможет защитить себя, а мы и не скрываем этого, поскольку мы не можем и не в состоянии обойтись без помощи Китая и китайских братьев".

Чен Бо пообещала Вучичу, что до конца недели в Сербию прибудут первые специалисты из Китая. Она также поблагодарила президента за теплые слова и сообщила, что его экстренную пресс-конференцию, посвященную введению чрезвычайного положения в Сербии, посмотрели 300 миллионов китайцев, выразивших поддержку сербам.

Напомним, что сербский лидер, последовательно выступавший за интеграцию Сербии в ЕС, в воскресенье высказал разочарование политикой Брюсселя, подчеркнув, что ситуация вокруг коронавируса продемонстрировала отсутствие европейской солидарности в тяжелые моменты кризиса.

Между тем позиция Вучича получила поддержку и в ФРГ, где депутат в Бундестаге от Левой партии (Die Linke) Жаклин Настич остро раскритиковала действия Евросоюза и открыто встала на сторону Сербии. "В трудной ситуации, связанной с коронавирусом, ЕС остаётся без прибыли и бросает Сербию на произвол судьбы. В кризисные времена быстро учишься понимать, кто твой истинный партнёр. Я солидарна с народом Сербии, а не с жадным до прибыли Евросоюзом, - цитирует заявление немецкого депутата "Балканист". - В мирное время Евросоюз всегда интересовали только сербские деньги, он принуждал Сербию менять условия тендеров в пользу европейских партнёров. Сейчас ЕС отказывается от оказания какой-либо помощи. Это возмутительно бесчеловечно! Они показали свое настоящее лицо, прибыль - вот их единственная европейская "ценность".