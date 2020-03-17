AliExpress возвращается к нормальной работе

Практически все китайские поставщики AliExpress (95%) восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме.

"Задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней", - говорится в сообщении компании.

В течение февраля и марта из-за введенного в Китае карантина большинство китайских производителей не могли отправлять заказы в нормальном режиме. Сейчас предприятия Китая постепенно восстанавливают штатный режим деятельности, восстанавливается логистика. 16 марта были зафиксированы последние отмены заказов со стороны продавцов, оплата за них будет возвращена покупателям.

Пользователям, которые столкнулись с задержкой товаров, компания предлагает купоны с компенсацией на следующую покупку в зависимости от длительности ожидания на общую сумму 90 млн рублей.

За время карантина в КНР (февраль-март 2020 года) на "AliExpress Россия" продажи российских поставщиков выросли 20%, что является беспрецедентным ростом среди локальных производителей, отметили в компании.