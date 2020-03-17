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17.03.2020 00:55
Рубрика: В мире

Американский фондовый рынок рухнул на 13 процентов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились крупнейшим за 30 лет падением ключевых индексов. Dow Jones, например, обрушился на 3 тысячи пунктов (или на 13 процентов). Это крупнейший обвал индекса со времен так называемого черного понедельника (19 октября 1987 года). Тогда индекс снизился на 22,6 процента.

Для мировой экономики коронавирус может быть опаснее рецессии 2008 года

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о надвигающейся рецессии американской экономики, связанной с распространением COVID-19. По мнению главы Белого дома, пандемия может продлиться до июля-августа.

"Мы думаем не с точки зрения рецессии, мы думаем с точки зрения коронавируса", - подчеркнул политик, добавив, что после окончания пандемии американскую экономику ждет "невероятный рост".

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