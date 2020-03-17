Завершившийся сезон в мировом биатлоне стал последним для таких прославленных "стреляющих лыжников" как Мартен Фуркад и Кайса Мякяряйнен.

Свою последнюю гонку в карьере трехкратная обладательница Кубка мира по биатлону из Финляндии провела в родном Контиолахти.

После этого 37-летняя спортсменка написала в социальной сети, что для нее это стало очень волнительным моментом в жизни:

- Представьте себе - впервые я провела биатлонную тренировку на этом стадионе в 2003 году. Увы, но моя международная биатлонная карьера внезапно завершилась здесь же, в Контиолахти. Не так, как я хотела или планировала, без зрителей, но сегодня у нас нет выбора. Я приняла такое решение, хоть это и очень эмоциональный момент. Нынешний сезон также был сложным. Но все это не затмит то хорошее, что произошло со мной в биатлоне в прошлом.

Одной из первых на новость об уходе Кайсы отреагировала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая назвала Мякяряйнен великой спортсменкой.

"Дорогая Кайса! Хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты сделала для биатлона и для меня в частности! Я очень горжусь нашей дружбой! Желаю тебе всего самого лучшего и доброго в твоей новой жизни", - написала Юрлова-Перхт в своем Instagram.

Ответ финской суперзвезды не заставил себя ждать и очень обрадовал болельщиков биатлона.

"Ох, Катя! Ты знаешь, как найти меня, если тебе будет нужна хорошая компания для совместных тренировок. Я рада, что наша дружба на этом не заканчивается", - отметила Мякяряйнен.