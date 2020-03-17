Распоряжение правительства Чеченской Республики от 16 марта 2020 года № 130-р "Об утверждении места для организации непрерывного медицинского наблюдения за лицами, возвращающимися из стран с высоким уровнем заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19"

В целях исполнения постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 года № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", подпункта 1.1 пункта 1 протокола совещания у Председателя Правительства Чеченской Республики от 2 марта 2020 года № 02-10 "О мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики и готовности медицинских организаций в случае ее завоза и распространения" и подпункта 1.3 пункта 1 Плана "Организационных санитарно­-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории Чеченской Республики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", утвержденного распоряжением Правительства Чеченской Республики от 25 февраля 2020 года №100-р:

1. Определить пунктом для организации непрерывного медицинского наблюдения за лицами, возвращающимися из стран с высоким уровнем заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, лечебно­-диагностический центр ООО "Курорты Чечни" (далее - Курорты Чечни), расположенный по адресу: г. Грозный, улица Мамсурова, 29.

2. Расходы, связанные с направлением на обследование в ООО "Курорты Чечни", будут производиться за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель М.М.Хучиев







