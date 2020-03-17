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17.03.2020 21:58
Рубрика: Общество

Кошачий глаз

Контактные линзы: как в погоне за красотой не потерять зрение
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Неделя № 58(8112)
Глаза бывают не только черными, голубыми, карими, зелеными, но и с контактными линзами они становятся красными, розовыми, белыми. Увлекаются таким превращением прежде всего подростки. Таким образом они привлекают к себе внимание, придавая радужной оболочке не только цвет, но и форму - можно встретить волчий и кошачий глаз или совсем причудливые: черепушки, циферблаты, штрихкоды... Модникам стоит помнить: красота нередко требует жертв. Особенно, если линзы выбрать и носить неправильно. Чем это может закончиться, выяснял корреспондент "РГ".
Современные линзы позволяют менять не только цвет глаз, но и форму зрачка. Но модникам стоит помнить: красота нередко требует жертв. Фото: GettyImages

Многие считают цветные линзы лишь аксессуаром, а не медицинским приспособлением. Но мода на них таит в себе немалую угрозу. Самым безобидным последствием ношения линз без консультации врача может быть аллергия. Но все чаще офтальмологи имеют дело с рубцами, инфекциями и даже с деградацией внешней оболочки глаза. "Наш глаз воспринимает линзу как чужеродный предмет", - объяснил директор Московской академии медицинской оптики и оптометрии Александр Мягков. По его словам, цветные линзы требуют специального ухода, к тому же к ним могут быть противопоказания. Рецепт врача необходим, говорит он. Не может быть идеальной линзы, которая подходила бы всем, как нет туфель, годных для всех. Сейчас на первый план вышли токсико-аллергические осложнения и синдром сухого глаза. В отличие от глазных инфекций, которые быстро лечатся антибиотиками, они длятся подолгу, принимают хронический характер. Да еще и распознать их сложно. Все это испытал на себе Андрей. С 15 лет он носил линзы, за рецептом к врачу, конечно же, не обращался, покупал где придется. Первое время подросток ходил в линзах по 18-20 часов, порой даже засыпая в них. Прошло два года, и линзы стали причинять дискомфорт уже через 6-8 часов. Поменял на другие, но стало возникать ощущение сухости всего через 2-3 часа: "Будто песка насыпали", - жаловался он. "Все это признаки осложнений, которые формируются постепенно и незаметно, а лечение занимает от 3 до 6 месяцев и заканчивается полным запретом на ношение линз", - отмечает Александр Мягков.

Нет идеальной линзы, которая подходила бы всем, как нет туфель, годных для всех

К врачам офтальмологического центра Боткинской больницы все чаще поступают пациенты с тяжелыми инфекционными осложнениями. "Частота осложнений зависит от вида линз. Они реже бывают у однодневок и выше у линз длительного ношения", - говорит врач-офтальмолог Боткинской больницы Анатолий Обрубов.

Один день, месяц, год... Срок ношения у линз бывает разный. И чем дольше он, тем линза толще. Самые лучшие, по мнению врачей, однодневные, которые перед сном отправляются в мусорку. За 24 часа на их поверхности не успевают скопиться бактерии. Единственный их недостаток - высокая цена. Но аллергикам и людям с чувствительными глазами без них не обойтись. Цветные линзы можно носить дольше - до 30 дней, но не каждый день. Дело в том, что они более толстые и могут натирать, плюс вызывать аллергию из-за красителя. "Толстая линза уменьшает доступ кислорода к роговице, что приводит к ее гипоксии и серьезным осложнениям, а в результате и к снижению зрения", - отмечает офтальмолог, руководитель компании "Essilor Academy Россия" Владимир Золотарев.

Фото: depositphotos.com
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По его словам, даже "дышащие" линзы ночью нужно снимать. Безопасное ношение линз для детей и подростков - от 10 до 12 часов, для взрослых - от 12 до 16 часов. "На здоровье глаза влияет не тип линз, а безопасность их ношения. Запрещено носить однодневные линзы больше одного дня, а двухнедельные - целый месяц", - подчеркивает врач.

В идеале осмотр офтальмолога каждый человек должен проходить регулярно: взрослые - один раз в год, дети - раз в полгода. При ношении линз поход к врачу обязателен для оценки состояния роговицы и конъюнктивы глаза. Любой дискомфорт, покраснение должны стать причиной для снятия линз и визита к врачу.

"При плохом зрении лучше линзы сочетать с очками. Если нет необходимости в линзах, например, вечером дома, то их лучше заменить очками", - отмечает Владимир Золотарев.

Современные линзы позволяют менять не только цвет глаз, но и форму зрачка. Но модникам стоит помнить: красота нередко требует жертв.

Можно встретить модников с кошачьими глазами и даже черепушками, циферблатами... Но и такие линзы требуют специального ухода, и к ним могут быть противопоказания.
Общество Здоровье

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