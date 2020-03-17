Чемпионат Европы, который должен был состояться ближайшим летом, пройдет с 11 июня по 11 июля следующего года из-за ситуации с коронавирусом. Такое решение было принято по итогам состоявшегося накануне собрания Союза европейских футбольных ассоциаций, на котором также обсуждалась судьба национальных турниров и еврокубков.

Чемпионат Европы должен был пройти в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. Фото: REUTERS

К участию в ряде конференций, которые в соответствии с требованиями времени проходили по видеосвязи, были приглашены представители ассоциаций - членов УЕФА, члены Ассоциации европейских клубов и представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

Вопрос о сроках проведения чемпионата Европы-2020 стоял на повестке первым. Напомним, турнир должен был пройти на территории с 12 июня по 12 июля в 12 городах, в том числе, и в Санкт-Петербурге. УЕФА до последнего надеялся, что Евро-2020 отменять не придется. Еще 11 марта на основании консультаций ВОЗ утверждалось, мол, главный континентальный турнир четырехлетия пройдет в сроки.

Нежелание УЕФА двигать Евро объяснялось в том числе и финансовыми соображениями. Сообщалось, что согласившись с требованиями клубов отложить чемпионат Европы на 2021 год, УЕФА потребовал компенсацию в размере примерно 303 млн евро. В такую сумму он оценил затраты на перенос турнира.

Что касается переноса, в прессе с самого начала озвучивались два варианта развития событий. По компромиссному сценарию предполагалось отложить Евро на декабрь этого года. Однако УЕФА выбрал другой вариант, даже несмотря на то, что на лето 2021 года свои планы были и у Международной федерации футбола (ФИФА), собиравшейся перезапустить в те же сроки чемпионат мира среди клубов. Каким образом будет улажен этот вопрос, пока не уточнялось.

Впрочем, принимая тяжелое решение, УЕФА руководствовался не только медицинскими соображениями. Так или иначе, перенос чемпионата Европы на следующий год дает гипотетическую возможность более-менее нормально завершить нынешний клубный сезон. Практически все ведущие футбольные лиги континента на данный момент взяли паузу. Вчера к ним присоединилась и российская Премьер-лига (РПЛ), после того как Российский футбольный союз объявил о приостановке всех соревнований на территории нашей страны минимум до 10 апреля.

Сообщалось, что в обмен на перенос чемпионата Европы на следующий год УЕФА потребует от клубов компенсацию в размере примерно 303 млн евро

Если бы УЕФА отказался переносить чемпионат Европы, то это не оставило бы национальным чемпионатам пространства для маневра. Взамен выдвигались какие-то уж совсем фантасмагорические предложения. Например, определять чемпиона страны, а также участников еврокубков на следующий год на основании текущего положения дел в турнирных таблицах национальных лиг, что вызвало бы по всей Европе юридический хаос.

Однако теперь в этом уже нет необходимости. Более того, сообщалось, что вчера УЕФА выступил с предложением перезапустить все чемпионаты в Европе одновременно и завершить их розыгрыши до 30 июня. Соответствующую рекомендацию получила и РПЛ.

Плюс УЕФА считает, что необходимо полноценно доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы. По неофициальной информации уже утверждены новые даты финалов обоих турниров. Лигочемпионский пройдет 27 июня, а финал Лиги Европы - 24 числа.

К чему в итоге пришли стороны, стало известно уже после подписания этого номера "РГ" в печать. Однако очевидно, что вне зависимости от принятых решений ни одно из них нельзя назвать окончательным из-за непредсказуемости ситуации с коронавирусом. Об этом накануне и говорил президент Футбольной федерации Польши и член исполнительного комитета УЕФА Збигнев Бонек.

- УЕФА не может на данный момент принять окончательное решение. Мы можем только предложить гипотезы, с которыми можно будет работать. Неизвестно, что произойдет, если мы все будем готовы в мае, неизвестно, как повлияет множество других факторов. К сожалению, на сегодняшний день возможно все.

Добавим, что накануне решение о переносе своего континентального турнира приняла и Южноамериканская конфедерация футбола (КОМНЕБОЛ). Кубок Америки, который должен был пройти ближайшим летом, так же отложен до следующего года.