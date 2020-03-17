Что делать клиентам банков на фоне снижения рубля

Ставки по вкладам и кредитам, похоже, повысятся, даже если Банк России не станет менять ключевую ставку в эту пятницу. Это в том или ином виде реакция на происходящее на финансовом рынке вообще и с курсом рубля в частности. Лучший рецепт для клиентов банков - не поддаваться эмоциям и действовать рационально.

Банк России снижал ключевую ставку с прошлого лета на шести заседаниях подряд - до нынешних 6% годовых. Последний раз он опустил ее в начале февраля и просигнализировал тогда, что может продолжить процесс. Но с тех пор ситуация изменилась кардинально - все мировые рынки вошли в зону турбулентности из-за распространения по планете коронавируса и развала сделки ОПЕК+, спровоцировавших глубокое падение цен на нефть. Российский рынок на таком фоне исключением не стал, несмотря даже на отсутствие на нем полноценной паники. Если на момент февральского заседания ЦБ доллар стоил 64 рубля, то теперь его курс ушел за 70 рублей.

Обычно банки корректируют свою политику по ставкам вслед за решением ЦБ по ключевой ставке. Сейчас с учетом нестабильного рынка все иначе. Если ЦБ объявит в пятницу о сохранении ключевой ставки (это пока наиболее вероятный сценарий), то все равно высока вероятность повышения ставок и по вкладам, и по кредитам на горизонте одного-двух месяцев, говорит директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. По его мнению, повышение ставок в большей степени коснется автокредитов и ипотеки, в меньшей - потребкредитов на небольшие сроки. Ранее банки закладывали в свою процентную политику прогнозы по дальнейшему снижению ключевой ставки, сейчас ситуация изменилась, объясняет инвестстратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. По словам Доронкина, прогноз по росту ставок умеренный - максимум 1%.

Если ЦБ решит повысить ключевую ставку (этого нельзя исключать - не в марте, так в апреле), то ставки вырастят серьезнее. Так, средние ставки по вкладам могут вернуться к 6-7% (пока они едва выше 5%), а средние ставки по ипотеке поднимутся до 9-9,8% к концу года (в феврале были 8,84%), прогнозирует Бахтин. Средние ставки по потребкредитам могут составить при таком сценарии 13,5-14,5%, добавляет он.

Самое главное, что нужно делать вкладчикам в такой ситуации, это не предпринимать никаких действий и решений под воздействием эмоций, советует Бахтин. Не надо пытаться в моменте менять валюту вклада, особенно если для этого необходимо закрыть депозит досрочно.

Что касается заемщиков, то если вы в любом случае планировали оформлять кредит на действительно важные для вас цели, возможно, имеет смысл не откладывать - высока вероятность, что в перспективе ставки пойдут вверх. "Но если вы можете обойтись без кредита, то лучше его не брать в принципе, в условиях турбулентности оптимальный вариант - сберегательная стратегия", - говорит аналитик.

Когда ЦБ обещал продолжать снижать ключевую ставку, доллар стоил 64 рубля. Теперь - больше 70 рублей и снижение ставки, вероятно, остановится.