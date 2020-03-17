Полина Дашкова, писатель:

В России строится первый мини-город для инвалидов. По сути, это отработка инклюзивных благотворительных практик. Поселок под Пензой организаторы проекта подготовили для людей с различными видами инвалидности - там они живут, работают и отдыхают.

На мой взгляд, главное, чтобы этот городок наши люди не превратили в место для изоляции людей с особенностями, детдомовцев, пожилых. Ведь любая изоляция, выделение в отдельную группу, к примеру, с синдромом ДЦП, нарушениями опорно-двигательной системы, усугубляет отношение общества к "иным" гражданам. Люди с особенностями должны быть абсолютно равноправными. Боюсь, что когда их отделяют в отдельное пространство, пусть даже соединенное с внешним миром, это только усугубляет широкомасштабную проблему.

Я считаю, что некая неприязнь, неприятие людей с разными заболеваниями - результат лицемерия советской власти. Достаточно взглянуть на обычные городские дома, которые строились тогда, чтобы понять: эти граждане вообще не учитывались, заглянуть в подъезды, где нет пандусов. В дореволюционной христианской России дело обстояло все-таки по-другому. Вокруг монастырей и в детдомах находилось место для людей с ограниченными возможностями.

Для создания инклюзивных условий, для принятия людей с особенностями прежде всего нужно максимально приспосабливать жизнь для них. К слову, в Москве есть переходы, которыми колясочники могут с удобством и самостоятельно пользоваться. Это на Тверской около Центрального телеграфа, на Комсомольском проспекте... Но таких переходов не так-то и много.

Думаю, что у нас еще немало работы по изменению отношения наших соотечественников к людям с особенностями. Быть может, нужно даже специальные штрафы ввести за оскорбление инвалидов. Ведь по-прежнему человек с проблемой часто воспринимается дико, неадекватно. Если среда того же мини-города принимает особенных соседей нехотя, если кто-то пишет на заборе: "Уходите, уроды!" - за это нужно штрафовать, даже арестовывать, указывая на оскорбление достоинства.

Необходимо, чтобы отношение общества к такому поведению кардинально поменялось. К сожалению, здесь нужно какое-то глобальное переустройство. Ведь нередко у нас даже маленькая особенность вызывает у людей дикую реакцию. Вот, например, у моей переводчицы из Германии - сильная экзема. Она приехала к нам и была сильно удивлена. В Германии люди понимают, что у человека проблемы с кожей, и стараются ее психологически не усугублять расспросами. А у нас ее заболевание вызвало странную реакцию: люди ее рассматривали, позволяли себе хамские замечания, советы.

Надеюсь, что мы примем людей с особенностями, ведь без здоровых отношений в коллективе и гуманизма цивилизации просто исчезали.