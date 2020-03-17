Эксперты ВОЗ объяснили, как зависит распространение коронавируса от сезона

Вирус COVID-19 распространяется в разных климатических условиях. Об этом на ежедневном брифинге в Женеве заявил исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ доктор Майкл Райан.

"Респираторные заболевания могут эффективно распространяться зимой не обязательно из-за (низкой) температуры, а потому, что люди собираются вместе в закрытых помещениях и, следовательно, передача более облегчена. Мы видели сейчас, что вирус распространяется в разных климатических условиях", - пояснил доктор Райан.

Ранее он заявлял, что не исключает, что распространение коронавируса продолжится и летом 2020 года.

"Полагать, что вирус просто исчезнет летом, - напрасная надежда. У нас нет оснований предполагать такое", - сказал Райан. В то же время он привел пример Сингапура, где жаркий и влажный климат, но при этом вирус распространяется под контролем. "Нам надо наблюдать и ждать", - заключил эксперт.