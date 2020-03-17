ФАС напомнила о недопустимости ценовых прогнозов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в очередной раз попросила представителей госведомств, компаний, а также экспертов воздержаться от ценовых прогнозов. По мнению ФАС, эта информация может привести к установлению и поддержанию действительно высоких цен недобросовестными участниками рынка.

"Спекуляция в информационном пространстве относительно цен на те или иные товары или же их дефицит могут стать непосредственным стимулом к росту цен и необоснованному ажиотажному спросу", - говорится в сообщении ФАС.

Там напоминают, что ФАС регулярно проводит мониторинг цен на ряд социально значимых товаров, в том числе на продукты питания. При обнаружении нарушений принимаются меры антимонопольного реагирования.