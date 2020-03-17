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17.03.2020 13:19
Рубрика: В мире

Французы могут выходить на улицу только с объяснительным документом

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

В понедельник вечером французский президент Эмманюэль Макрон объявил целую серию новых мер по борьбе с прогрессирующей эпидемией коронавируса.

В частности с сегодняшнего дня на срок в 15 дней, который позднее может быть продлен, серьезно ограничиваются передвижения граждан.

Фото: EPA-EFE/ANDREA CANALI
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Те, кто решил выйти на улицу, должны иметь при себе записку, объясняющую причины передвижения. Формуляр помещен на сайте французского министерства внутренних дел. Его надо просто скачать и заполнить. Лица, у которых нет выхода в Интернет, могут написать объяснение от руки.

Так вот в этом документе следует заполнить следующие графы: имя и фамилия, адрес, а далее под честное слово выбрать одну из обозначенных в документе причин, по которой человек покинул свое жилище, а они таковы:

-Поход на работу, если ее невозможно организовать на дому на отдалении. При этом надо иметь сертификат от работодателя, это подтверждающий;

-Перемещения с целью покупки товаров первой необходимости (продовольствие и лекарства);

-По мотивам, связанным со здоровьем (визит к врачу, в лабораторию для сдачи анализов и т.д.);

-Безотлагательные причины семейного характера, помощь родственника со слабым здоровьем, уход за детьми;

Фото: iStock
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-Короткие прогулки рядом домом, связанные с индивидуальной "физической активностью" (за исключением всех коллективных спортивных мероприятий), а также с выгулом домашних животных;

Под этим документов следует поставить собственную подпись, число и иметь его при себе все время нахождения вне дома.

У этого правила есть исключения. Он не распространяется на врачей, прочий медперсонал, журналистов и ряд других профессиональных категорий. Естественно, этим лицам надо иметь при себе соответствующий документ.

Как объяснил немного позже глава МВД Кристоф Кастанер, для контроля обоснованности передвижений граждан в стране будут задействованы 100 тысяч полицейских и жандармов. Нарушителям карантинных мер грозит поначалу штраф в 38 евро, а при рецидиве - 135.

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