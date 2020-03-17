Французы могут выходить на улицу только с объяснительным документом

В понедельник вечером французский президент Эмманюэль Макрон объявил целую серию новых мер по борьбе с прогрессирующей эпидемией коронавируса.

В частности с сегодняшнего дня на срок в 15 дней, который позднее может быть продлен, серьезно ограничиваются передвижения граждан.

Те, кто решил выйти на улицу, должны иметь при себе записку, объясняющую причины передвижения. Формуляр помещен на сайте французского министерства внутренних дел. Его надо просто скачать и заполнить. Лица, у которых нет выхода в Интернет, могут написать объяснение от руки.

Так вот в этом документе следует заполнить следующие графы: имя и фамилия, адрес, а далее под честное слово выбрать одну из обозначенных в документе причин, по которой человек покинул свое жилище, а они таковы:

-Поход на работу, если ее невозможно организовать на дому на отдалении. При этом надо иметь сертификат от работодателя, это подтверждающий;

-Перемещения с целью покупки товаров первой необходимости (продовольствие и лекарства);

-По мотивам, связанным со здоровьем (визит к врачу, в лабораторию для сдачи анализов и т.д.);

-Безотлагательные причины семейного характера, помощь родственника со слабым здоровьем, уход за детьми;

-Короткие прогулки рядом домом, связанные с индивидуальной "физической активностью" (за исключением всех коллективных спортивных мероприятий), а также с выгулом домашних животных;

Под этим документов следует поставить собственную подпись, число и иметь его при себе все время нахождения вне дома.

У этого правила есть исключения. Он не распространяется на врачей, прочий медперсонал, журналистов и ряд других профессиональных категорий. Естественно, этим лицам надо иметь при себе соответствующий документ.

Как объяснил немного позже глава МВД Кристоф Кастанер, для контроля обоснованности передвижений граждан в стране будут задействованы 100 тысяч полицейских и жандармов. Нарушителям карантинных мер грозит поначалу штраф в 38 евро, а при рецидиве - 135.