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17.03.2020 13:19
Рубрика: Власть

ГД приняла закон о праве ФСО использовать боевую технику

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла закон, который закрепляет за сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО) право использовать боевую технику и спецсредства.

Документ приводит нормы закона о госохране в соответствие с действующими законами. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Фото: gorodenkoff / istock
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Сотрудники ФСО, согласно документу, имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники. При этом сотрудники охраны не несут ответственность за вред и убытки, причиненные при их применении, если они использовались в порядке, установленном данным законом.

Уточняется, что командиры имеют право отдавать соответствующие приказы.

Порядок применения боевой техники определит правительство РФ.

Как ранее сообщил журналистам Пискарев, документ не предусматривает предоставление органам госохраны каких-либо новых полномочий.

- Федеральный закон "О государственной охране" был принят в далеком 1996 году. За этот период наше законодательство существенно изменилось, поэтому законопроект приводит нормы закона о госохране в соответствие с действующими законами, - пояснил парламентарий.

Власть Безопасность Спецслужбы Законодательная власть Госдума Правительство ФСО Законопроекты и комментарии

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