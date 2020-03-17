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Рубрика: Общество

В школу завтра не идем

Бесплатные интернет-сервисы для уроков на дому
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 58(8112)
Минпросвещения и минобрнауки рекомендовали перевести школьников и студентов на дистанционное обучение. Как не отстать от программы и узнать что-то новое в период карантина? "РГ" собрала интересные и полезные цифровые сервисы - с бесплатным доступом и качественным образовательным контентом.
Школа, она и дома - школа. Фото: Photoxpress Школа, она и дома - школа. Фото: Photoxpress
Школа, она и дома - школа. Фото: Photoxpress

Учи.ру - образовательная онлайн-платформа. Школьники изучают все основные предметы в интерактивной форме, учатся программировать, готовятся к ВПР и ОГЭ, участвуют в олимпиадах.

Фото: iStock
Как происходит переход школ на дистанционное обучение

Для школ и учителей, для учеников во время занятий с учителем доступ бесплатный. В период карантина платформа запустила новые бесплатные сервисы для дистанционного обучения.

"Фоксфорд" - онлайн-школа, где есть кафедры по всем предметам. Школа открыла бесплатный доступ ко всем базовым онлайн-курсам по школьной программе с 3-го по 11-й класс. Учителю достаточно зарегистрироваться на платформе и добавить туда аккаунты своих школьников. Сам школьник тоже может зайти и начать заниматься бесплатно.

GeekBrains - образовательный портал от Mail.ru Group: помогает начать карьеру в IT и Digital. Открывает бесплатный доступ к курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг. Активировать доступ можно до 31 марта: для этого нужно зарегистрироваться на портале, заполнить анкету по ссылке, указать выбранные курсы и оставить адрес почты регистрации.

Фото: iStock
"Яндекс" переведет российских школьников на дистанционное обучение

"Открытое образование" - образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, которые изучаются в российских университетах.

Яндекс.Учебник - бесплатный онлайн-сервис для учителей. Содержит более 45 тысяч заданий по математике и русскому языку для 1-5 классов.

Coursera - международная платформа онлайн-образования. Здесь собраны курсы от ведущих вузов, в том числе Стэнфорда, Принстона, Имперского колледжа Лондона и других. Из-за распространения коронавируса Сoursera открывает для университетов всего мира бесплатный доступ к курсам через платформу Coursera for Campus. Вузы предоставляют своим студентам возможность пройти более 3800 курсов дистанционно.

Дистанционное обучение - пример теории относительности. Фото: EPA
Искусство

Что музеи и театры смогут противопоставить эпидемии

Министерство культуры РФ рекомендовало ограничить или отменить все мероприятия, сопровождающиеся большим наплывом посетителей, чтобы минимизировать опасность распространения коронавируса. Эта временная мера коснется всех подведомственных учреждений. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Все театры, музеи и цирки страны закрываются для посетителей

Не дожидаясь официальных распоряжений, еще на прошлой неделе закрылись для посетителей столичный музей современного искусства "Гараж" и екатеринбургский Ельцин Центр. 17 марта о закрытии объявил Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Главный музей Северной столицы - Эрмитаж - пока открыт, но временно приостановил посещение Реставрационно-хранительского центра "Старая деревня", отменил все массовые мероприятия и усилил и без того тщательную уборку, включая дезинфекцию входных зон, переходов и лестниц. Однако от запланированных выставок Эрмитаж пока не отказался. "На данный момент мы планируем, что все наши выставки будут открываться по ранее утвержденному расписанию, однако торжественные церемонии открытия этих выставок с приглашением гостей проводиться не будут", - говорится в сообщении пресс-службы музея.

Продолжают работу Русский музей и Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" в Санкт-Петербурге.

Тем временем сообщения о закрытии музеев начинают приходить со всей страны. Временно приостановил работу музей Сергея Есенина в Константинове, Рязанская область закрывает свои музеи и театры. Дом поэзии Андрея Дементьева последовал распоряжению губернатора Тверской области и перенес на неопределенный срок финал IV Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зелёный листок" и концерт Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Музей Победы открывает онлайн программы для школьников

Жесткие ограничения местных властей по количеству людей, которые могут находиться в одном помещении, кардинально меняют планы кинотеатров и театров по всей стране. Об отмене спектаклей до 10 апреля сообщил Большой театр. Также были вынуждены поступить и организаторы театральной премии "Золотая маска", которые отменили все показы и начали возвращать деньги за билеты.

Пандемия многих сегодня заставляет уйти в Сеть. ГМИИ им. А.С. Пушкина переносит в онлайн-формат конференцию Пушкинский.Youth "Точка бифуркации" и акцию "Я покажу тебе музей", а все предстоящие лекции музей намерен транслировать в соцсетях. В онлайн-коллекции Эрмитажа доступны более 400 тысяч экспонатов, 56 коллекций и 18 выставок.

Подготовила Наталья Лебедева

Общество Образование Культура Арт Музеи и памятники

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