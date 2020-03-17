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17.03.2020 21:56
Рубрика: В мире

Горсовет украинских Черновцов запер пенсионеров дома

Текст: Петр Лихоманов

В украинском городе Черновцы местные депутаты для "стабилизации эпидемической ситуации" приостановили действие льгот на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте. Эта мера касается в первую очередь пенсионеров, пользующихся бесплатным проездом. Лишение льгот, по мысли черновицких законодателей, заставит эту группу риска меньше выходить на улицу.

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
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Решение опубликовано на сайте Черновицкого горсовета, за приостановку льгот проголосовали 26 депутатов.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая побудит людей пожилого возраста, наиболее уязвимых к коронавирусу, меньше передвигаться по городу. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации. Кроме того, будут изысканы другие пути, как материально поддержать пенсионеров, особенно одиноких, с низкими пенсиями в сегодняшних непростых обстоятельствах", - прокомментировал решение депутатов городской голова Черновцов Алексей Каспрук.

По состоянию на утро вторника на Украине была официально зарегистрирована одна смерть от коронавируса, семь лабораторно подтвержденных случаев заболевания, и еще боле сорока "подозрительных" обращений на недомогание находились на исследовании. При этом эксперты и СМИ настаивают, что количество заболевших на порядок больше официальной статистики.

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