Горсовет украинских Черновцов запер пенсионеров дома

В украинском городе Черновцы местные депутаты для "стабилизации эпидемической ситуации" приостановили действие льгот на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте. Эта мера касается в первую очередь пенсионеров, пользующихся бесплатным проездом. Лишение льгот, по мысли черновицких законодателей, заставит эту группу риска меньше выходить на улицу.

Решение опубликовано на сайте Черновицкого горсовета, за приостановку льгот проголосовали 26 депутатов.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая побудит людей пожилого возраста, наиболее уязвимых к коронавирусу, меньше передвигаться по городу. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации. Кроме того, будут изысканы другие пути, как материально поддержать пенсионеров, особенно одиноких, с низкими пенсиями в сегодняшних непростых обстоятельствах", - прокомментировал решение депутатов городской голова Черновцов Алексей Каспрук.

По состоянию на утро вторника на Украине была официально зарегистрирована одна смерть от коронавируса, семь лабораторно подтвержденных случаев заболевания, и еще боле сорока "подозрительных" обращений на недомогание находились на исследовании. При этом эксперты и СМИ настаивают, что количество заболевших на порядок больше официальной статистики.