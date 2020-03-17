Госдума восстановила индексацию пенсий опекунам

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев.

Как пояснял ранее Неверов, граждане из указанных категорий получают вознаграждение в размере порядка 3-4 тысяч рублей, однако из-за этого попадают в категорию работающих пенсионеров.

Новый закон позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

- Указанная категория лиц выполняет важнейшую государственную и морально-нравственную функцию, - говорится в пояснительной записке.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин уточнил, что в случае принятия законопроекта будут проиндексированы пенсии почти 30 тыс. граждан.

- Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей, - сказал глава нижней палаты.

Андрей Исаев также объяснил, почему решение - справедливое. Он напомнил, что с 2018 года пенсия индексируется темпами, опережающими инфляцию, в среднем, по 1 тысяче рублей в год. В этой связи возникла ситуация, когда недополученная в результате заморозки индексации пенсия становится сопоставима с той выплатой, которую такие опекуны и попечители получают из бюджетов субъектов, продолжил он.

- Это абсолютно неправильная ситуация. С одной стороны, государство как бы мотивирует таких людей на то, чтобы они брали на воспитание под свою опеку детей, с другой стороны, ограничивает их в получении денежных средств, - указал на несправедливость Исаев.