Госдума восстановила индексацию пенсий опекунам

Новости

Краснов: Жертвами преступлений ежегодно становятся свыше 100 тысяч детей 13:45
В Мордовии экс-начальник женской колонии №14 предстанет перед судом 13:36
В Испании выписали первые штрафы за нарушение режима карантина 13:26
Проект о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об ОПГ прошел II чтение 13:25
В Татарстане из-за угрозы коронавируса запретили курение кальянов 13:22
Французы могут выходить на улицу только с объяснительным документом 13:19
ГД приняла закон о праве ФСО использовать боевую технику 13:19
Парусник "Седов" в ходе кругосветки зашел в порт Кейптаун 13:17
Бой Емельяненко и Исмаилова перенесен на июль 13:15
В Италии производство масок доверят заключенным 13:14
Видео: В Башкирии выпал снег с насекомыми 13:02
Блогеры сделали шипованные шины из крышек от пластиковых бутылок 13:00
На Кубани ввели контроль за ценами на социально значимые продукты 12:56
Из-за коронавируса "Хищные птицы" выйдут онлайн раньше запланированного 12:54
Испания закрыла свои сухопутные границы 12:45
"Кошки" собрали почти всю "Золотую малину". Итоги антипремии 12:42
Рада назначила нового министра экономики Украины 12:37
Бюджетный кроссовер Volkswagen Nivus почти рассекречен 12:35
Тюменский суд отправил на лечение няню, обвиняемую в убийстве младенца 12:34
В Татарстане учеников лицея заставляли публично извиняться 12:33
Кубанский пациент с коронавирусом находится в стабильном состоянии 12:28
Тракторный биатлон в Удмуртии перенесли из-за коронавируса 12:27
Ростуризм открыл "горячую линию" для турбизнеса 12:26
Задержан водитель, сбивший вдову Юрия Любимова 12:21
Росавиация подготовит комплекс мер по поддержке авиаотрасли 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
Роспотребнадзор рассказал, как защитить от COVID-19 людей старше 60
Роспотребнадзор рассказал, как защитить от COVID-19 людей старше 60
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
17.03.2020 13:18
Рубрика: Власть

Госдума восстановила индексацию пенсий опекунам

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, восстанавливающий с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев.

Фото: iStock
В ГД внесен проект о досрочном выходе на пенсию нетрудоустроенных россиян

Как пояснял ранее Неверов, граждане из указанных категорий получают вознаграждение в размере порядка 3-4 тысяч рублей, однако из-за этого попадают в категорию работающих пенсионеров.

Новый закон позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

- Указанная категория лиц выполняет важнейшую государственную и морально-нравственную функцию, - говорится в пояснительной записке.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин уточнил, что в случае принятия законопроекта будут проиндексированы пенсии почти 30 тыс. граждан.

- Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей, - сказал глава нижней палаты.

Фото: iStock
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Андрей Исаев также объяснил, почему решение - справедливое. Он напомнил, что с 2018 года пенсия индексируется темпами, опережающими инфляцию, в среднем, по 1 тысяче рублей в год. В этой связи возникла ситуация, когда недополученная в результате заморозки индексации пенсия становится сопоставима с той выплатой, которую такие опекуны и попечители получают из бюджетов субъектов, продолжил он.

- Это абсолютно неправильная ситуация. С одной стороны, государство как бы мотивирует таких людей на то, чтобы они брали на воспитание под свою опеку детей, с другой стороны, ограничивает их в получении денежных средств, - указал на несправедливость Исаев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Собянин назначил нового главу департамента региональной безопасности
Курс доллара опустился ниже 74 рублей
Росавиация подготовит комплекс мер по поддержке авиаотрасли
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
Поступить на службу по контракту в армию теперь можно онлайн
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента