Инновации проникли во все сферы нашей жизни

Фото: Предоставлено пресс-службой Инновационного центра Ай-Теко

Директор по развитию бизнеса компании "Инновационный центр Ай-Теко" Наталья Дыбко рассказала о том, какие технологии востребованы промышленным сектором, как стартапы и корпорации находят друг друга, а также о том, почему инновационные решения не всегда подходят предприятиям.

Анализируя потребности ваших клиентов, можете ли обозначить, в какой области наибольший спрос - универсальных решений в сфере автоматизации общих операционных процессов (ERP, HRM, CRM) либо узких отраслевых решений (информационная безопасность, охрана труда, специализированные продукты для добычи и логистики)?

- Наши ключевые клиенты, с которыми мы работаем более десяти лет, - это представители финансового сектора и ретейл. В этом году мы начали работать с промышленными предприятиями и обнаружили, что их потребности в сфере ИТ и инноваций несколько отличаются от тех потребностей, которые мы встречаем в банках и ретейле. Финансовым организациям наиболее важны решения, направленные на привлечение и удержание клиентов, а также на увеличение транзакционной активности (количества транзакций по банковским картам), тогда как интерес промышленных предприятий направлен на повышение эффективности производственного цикла, оптимизацию и снижение затрат. Так, мы увидели живой интерес к решениям, связанным с видеозрением, видеоаналитикой, предиктивной аналитикой. Не менее пяти крупных промышленных компаний, с которыми мы ведем переговоры, полагают, что компьютерное зрение и предиктивная аналитика будут применяться на их предприятиях. Кроме того, интерес вызывают решения по дефектоскопии, позволяющие определить дефект того или иного агрегата или продукции на конвейере, а также уровень износа оборудования.

Сотрудничество крупного бизнеса с инновационными компаниями в последние годы дало реальный экономический эффект. По данным отчета McKinsey&Company, в 2018 году доля инновационных компаний во многих секторах достигла 10-20%. Мировые промышленные лидеры тесно взаимодействуют с инноваторами, что ожидаемо стимулирует интерес всего рынка к инновационным решениям.

Одно из условий участия в программе поддержки высокотехнологичных компаний в области промышленности Инновационного центра "Ай-Теко" - использование сквозных технологий. Почему выбор сделан именно в их пользу?

- Прорывные технологии - это инновации, применение которых позволит начать новый технологический цикл и радикально изменить существующие рынки. В большинстве стран такие направления определены, их развитие поддерживается на уровне государства. Наша страна не исключение. В перечень сквозных технологий по программе "Цифровая экономика" входят большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорики, технологии беспроводной связи, технологии виртуальный и дополненной реальности. Мы как компания и участник экосистем Сколково и Иннополиса готовы участвовать в их масштабировании и разделяем мнение о том, что каждая из перечисленных технологий способна оказать прорывное воздействие на ряд традиционных отраслей экономики и бизнес в целом.

Вы стремитесь максимально приблизить программу к реалиям рынка, более того, предлагаете отраслевым игрокам реальный продукт, удовлетворяющий их запросу. Почему у технологических предпринимателей далеко не всегда получается соответствовать ожиданиям потенциальных клиентов?

- Наша компания работает с большим количеством инновационных компаний. Я могу выделить три наиболее часто встречающиеся причины такого несоответствия. Во-первых, мы видим явный разрыв между запросом клиента и предложением на рынке. Инноваторы пытаются решать несуществующие у заказчиков проблемы, которые, как им показалось, хорошо бы решить. Но на практике такие решения с неподтвержденной потребностью сталкиваются с закономерными вопросами клиента: "А для чего нам это использовать? Как это позволит нам зарабатывать больше?" Вторая причина - несмотря на то что некоторые компании хотели бы работать с инновациями, их текущие организационная структура и бизнес-модель всячески этому противятся. Самые простые вопросы - как встроена работа с инновациями в систему KPI организации и топ-менеджеров, есть ли ресурсы, которые выделены под инновационное направление, есть ли внутренний заказчик у инновационных проектов - не имеют ответа. Проблема решается созданием внутренних инновационных лабораторий или использованием внешних ресурсов, имеющих необходимый опыт и компетенции, но инноватор не может сам по себе повлиять на решение данного вопроса. Третья причина как продолжение первой и второй: клиент и стартап говорят на разных языках, стартап часто говорит языком технологий. При этом очень сложно понять, какую бизнес-выгоду принесет внедрение стартапа. Мы помогаем стартапам и крупным компаниям преодолевать эти барьеры.

Расскажите о нескольких успешных кейсах из программ прошлых лет, посвященных финтеху и ретейлу.

- Один из успешных кейсов - компания "Калькуль", которая разработала и запустила ViewApp, платформу для автоматизации любых видов осмотра с защитой создаваемого контента от подмены и изменения. Технология позволяет осуществлять, в том числе силами клиентов, дистанционный осмотр объектов залога в целях мониторинга и предварительной оценки. В прошлом году по итогам программы компании "Инновационный центр Ай-Теко" и "Калькуль" стали партнерами и начали несколько пилотных проектов с данным решением в финансовых организациях. И несмотря на то что проект в основном сконцентрирован на кейсах для страхового и финансового рынков, мы увидели возможность применения и в промышленности. Первые встречи подтвердили интерес клиентов. Таким образом, компания ViewApp получила возможность выхода на новые для них рынки.

Что бы вы ответили людям, которые говорят, что российской промышленности нужны не инновации, а качественное управление, хорошая экспертиза и здоровая конкурентная среда?

- Разумеется, промышленности необходимо все вышеперечисленное, и есть базовые вещи, которые должны быть сделаны в управлении и процессах в любой компании ─ не только из промышленного сектора. Хотелось бы отметить, что представители крупных корпораций, с кем мы встречались, обладают прекрасной экспертизой. В то же время квалифицированных кадров много не бывает. Этот сектор так же, как и любой другой, нуждается в них и будет развиваться в случае, если экспертиза начнет увеличиваться в качественном и количественном эквивалентах. Другой вопрос, можно ли продолжить без инноваций и обойтись только решениями вопросов управления и экспертизы в долгосрочной перспективе? Не уверена. На мой взгляд, корпорации это понимают, что подтверждается цифрами. Так, по данным исследования Deloitte, количество промышленных компаний, приобретавших права на технологии в России в 2016-2019 годах, выросло с 28 до 42% от общего числа организаций.

Какие ключевые особенности взаимодействия между малым и крупным бизнесом вы бы выделили? Насколько сложно происходит формирование кооперационных связей между крупными корпорациями и стартапами в промышленном секторе в России и мире?

- О мировом опыте можно легко судить, поскольку почти все крупные российские предприятия - гиганты международного уровня. И в России связи между стартапами и промышленными предприятиями формируются на удивление легко. Могу сравнить с финансовым сектором, который уже несколько лет находится в фокусе внимания стартапов, но при этом стремится реализовать все в формате инхаус. В промышленности мы увидели другую ситуацию: предприятия открыты для сотрудничества с молодыми компаниями, они не встраивают их в свои непростые процессы, а налаживают более открытую коммуникацию с ними, чтобы опробовать их решения. Также общение значительно упрощает четкое понимание специфики предприятия, которому стартап предлагает свой продукт. Если вы предложили клиенту решение реально существующей проблемы, он обязательно вас заметит - вне зависимости от страны, где вы находитесь. На мой взгляд, за внедрением инноваций в промышленный сектор рынка большое будущее. Не сомневаюсь, что реализация совместной программы Фонда "Сколково" и компании "Инновационный центр Ай-Теко" станет важным шагом в развитии плодотворных отношений между стартапами и корпорациями и положительно повлияет на всю отрасль.