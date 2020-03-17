Испания закрыла свои сухопутные границы

Испания с сегодняшнего дня закрыла свои сухопутные границы. Въезд разрешен только подданным пиренейского королевства, иностранным дипломатам или в экстренных обстоятельствах. Как пишет El Pais, решение о приостановке действия Шенгенского соглашения Мадрид принял накануне вечером.

Примечательно, что закрытие границ не повлияет на перевозку грузов. Более того, морские и воздушные пути пока остаются открытыми, но ситуация может и измениться, как это было в 2015 году в разгар миграционного кризиса.

По словам главы МВД Испании Фернандо Гренде-Марласка, необходимо "сломать кривую инфицирования коронавирусом как в национальном, так и европейском масштабе". Согласно последним данным, число зараженных в пиренейском королевстве достигло 9,6 тысячи человек, почти половина из них в Мадриде (4,1 тысячи). На втором месте Каталония (почти 1,4 тысячи), на побережье которой много популярных у европейцев курортов даже не в сезон, на третьем - Страна басков (граничащий с Францией регион, в котором зарегистрировано 630 случаев).

Со своей стороны министр пообещал, что использовать все средства, чтобы испанцы, находящиеся за границей и желающие вернуться, "могли сделать это как можно скорее".