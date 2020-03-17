Указ губернатора Ивановской области от 17 марта 2020 года № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ивановской области постановляю:

1. Ввести с 18.03.2020 на территории Ивановской области режим повышенной готовности.

2. Обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.who.int):

2.1. Обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

2.2. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в изоляции на дому.

3. Рекомендовать гражданам, прибывшим из иных государств, не указанных в пункте 2 настоящего указа:

3.1. Обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

3.2. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Ивановскую область, месте, датах пребывания за пределами Российской Федерации по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской области 8-(4932)-93-97-97.

3.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому (без посещения медицинских организаций).

4. Запретить с 18.03.2020 до отмены запрета проведение на территории Ивановской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 100 человек.

5. Ректорам организаций высшего профессионального образования, руководителям профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области, принять меры по реализации с 18.03.2020 образовательных программ с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающегося и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

6. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории Ивановской области, обеспечить:

6.1. Ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела воспитанников.

6.2. В случае выявления лиц с повышенной температурой незамедлительно отстранять их от посещения учреждения, информировать медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

7. Руководителям санаторно-курортных организаций и домов отдыха, расположенных на территории Ивановской области, обеспечить проведение мероприятий по измерению температуры тела и изучению эпиданамнеза прибывающих на отдых и лечение граждан. В случае выявления лиц с повышенной температурой незамедлительно отстранять их от посещения учреждения, информировать ближайшую медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

8. Департаменту социальной защиты населения Ивановской области организовать в учреждениях социальной защиты населения:

8.1. Ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела проживающих граждан.

8.2. В случае выявления лиц с повышенной температурой тела незамедлительно информировать медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

9. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ивановской области:

9.1. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней).

9.2. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

9.3. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.

9.4. Отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан и межрегиональных мероприятий, а также от участия в таких мероприятиях.

9.5. Не направлять работников в служебные командировки, за исключением крайней необходимости.

9.6. Обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и лиц, посещающих организации, устройства для обеззараживания воздуха.

9.7. Участвовать в информировании населения о мерах по противодействию распространению в Ивановской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе.

10. Департаменту здравоохранения Ивановской области:

10.1. Обеспечить работу медицинских организаций в условиях противоэпидемического режима: исключить возможность перекрещивания потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих широким спектром антимикробной и вирулицидной активности;

10.2. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 2, 3 настоящего указа.

10.3. Принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования и направления его для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области".

10.4. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, с привлечением дополнительного медицинского персонала.

10.5. Обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала к приему пациентов с признаками инфекционного заболевания.

10.6. Организовать совместно с Дирекцией скоростного сообщения - филиалом ОАО "Российские железные дороги" проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров поездов скоростного сообщения "Ласточка", следующих по маршруту "Москва - Иваново", в случае выявления лиц с повышенной температурой тела - организовать оказание необходимой медицинском помощи.

10.7. Организовать совместно с ООО "Центр-Авиа" проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров, прибывающих в г. Иваново авиатранспортом, в случае выявления лиц с повышенной температурой тела - организовать оказание необходимой медицинском помощи.

10.8. Организовать совместно с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров, прибывающих в г. Иваново рейсовыми автобусами из г. Москвы, в случае выявления лиц с повышенной температурой тела - организовать оказание необходимой медицинском помощи.

10.9. Обеспечить разъяснительную работу с населением о профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

10.10. Обеспечить распространение в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты населения информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и публикаций в средствах массовой информации.

11. Выделить Департаменту здравоохранения Ивановской области 115,0 млн. рублей на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов и оборудования лабораторной диагностики.

12. Департаменту здравоохранения Ивановской области и Департаменту экономического развития и торговли Ивановской области организовать работу по обеспечению аптечных учреждений Ивановской области медицинскими масками и средствами индивидуальной защиты, в соответствии с заявками от аптечных учреждений.

13. Обязать руководителей аптечных учреждений независимо от организационно-правовой формы собственности обеспечить наличие неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), средств индивидуальной защиты в аптечных учреждениях области.

14. Руководителям предприятий торговли, общественного питания и организации досуга граждан:

14.1. Обеспечить расстановку столов и иного инвентаря, чтобы расстояние между посетителями было не менее одного метра.

14.2. Организовать регулярную обработку дезинфицирующим раствором поверхности с наиболее интенсивным контактом рук потребителей.

14.3. Организовать работу по минимизации очередей и скоплений покупателей.

15. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ивановской области под моим руководством обеспечить координацию действий органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области и организации Ивановской области.

16. Рекомендовать главам муниципальных образований Ивановской области:

16.1. Создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории соответствующих муниципальных образований Ивановской области.

16.2. Обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространению в Ивановской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе.

17. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

18. Департаменту здравоохранения Ивановской области обеспечить ежедневное информирование средств массовой информации о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

19. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Ивановской области С.С. Воскресенский







