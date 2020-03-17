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Опубликован 17 марта 2020 г.

Оргкомитет по созданию всероссийской политической партии "За Отечество" проводит учредительный съезд 22 апреля 2020 года по адресу: 143120 Московская область, Рузский район, дер. Нововолково, пансионат "Парус". Дополнительная информация по тел.: +7 903 260 90 15.

Оргкомитет по созданию всероссийской политической партии "Народ Отчизна Духовность" проводит учредительный съезд 23 апреля 2020 года по адресу: 143120 Московская область, Рузский район, дер. Нововолково, пансионат "Парус". Контактный телефон: +7 926 346 39 58.