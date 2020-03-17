Как обычные граждане пытаются сократить количество бытовых отходов

Чтобы бороться за экологию, необязательно собирать пикеты и рисовать плакаты с громкими лозунгами. В этом лишний раз убедилась "РГ", пообщавшись с людьми, которые предпочитают не жаловаться на засилье мусорных куч, а искать способы предотвратить их появление хотя бы в масштабах своей квартиры.

Червяки-работники

Знаете ли вы, что такое вермиферма? Это ящики с живыми червями, питающимися пищевыми отходами. Откушав разнообразных очистков и остатков, червяки производят из них чистейший гумус, который всегда нужен садоводам и огородникам. И, между прочим, все больше жителей столичного региона заводят у себя дома этих трудяг-червячков, сокращая тем самым объемы своих мусорных ведер.

"Все начиналось банально: у нас кухня на солнечной стороне, - рассказывает москвичка Мария Лилейкина. - Утром забудешь мусор вынести, он к вечеру уже пахнет. Стали думать, как можно избавить себя от пищевых отходов, которые в основном и дают этот запах". Сначала поставили измельчитель в кухонную мойку. Показалось удобно - картошку можно чистить прямо в раковину, огрызки яблок и шкурки бананов бросать туда же. Потом нажимаешь на кнопку - и умный аппарат превращает все это в однородную кашу, легко смываемую водой. Вот только в один прекрасный момент к Лилейкиным явились разгневанные соседи снизу, у которых эта каша вдруг вылезла из унитаза. Был, к слову, сезон арбузов, и измельчитель у наших героев работал не переставая. Сантехник засор пробил, а заодно объяснил - в старых домах коммуникации могут не справляться с новомодными технологиями, да и с точки зрения экологии этот способ спорен - фильтры очистных сооружений могут пропускать настолько измельченные отходы. "Пришлось нам искать другой способ утилизации пищевого мусора, и это оказались червяки", - продолжает Мария.

Вермиферма не занимает много места - контейнеры можно ставить один на другой. Фото: Photoxpress

Лилейкины обзавелись вермифермой недавно, оценивать ее эффективность у них пока не очень получается. А вот Сергей Монахов из Химок уже опытный вермифермер, черви живут у него больше года, и он с удовольствием делится опытом. "Производство гумуса у нас очень быстро вышло на промышленный уровень, - говорит он. - Мы уже удобрили все, что нашли, и теперь складываем остатки в тетрапаки для раздачи в качестве подарков знакомым растениеводам. По нашим подсчетам, получается примерно литр гумуса в месяц или чуть меньше".

У Монаховых изначально было два небольших контейнера с червями, но потом они пришли к выводу, что на семью из трех человек этого мало, и завели еще один контейнер, куда отсадили часть червяков. Они, утверждают Монаховы, довольно всеядны. С удовольствием едят очистки любых овощей и фруктов, ботву растений, чайную заварку вместе с пакетиками и нитками, мусор из пылесоса и даже картонную упаковку. Червяков нельзя кормить только отходами животного происхождения, которые они и в естественной среде обитания не едят, так что предложенные им мясные обрезки или рыбная чешуя будут лишь гнить и пахнуть. И еще беспозвоночные абсолютно не воспринимают пластик. Как-то Сергей бросил в контейнер упаковку от сырковой массы, так черви объели ее вместе с краской, оставив тончайшую "льдинку", которая при детальном рассмотрении оказалась пластиковой основой.

Многих интересует, какой вид червей люди приспособили для утилизации мусора. Обычные, дождевые, которых можно накопать даже на собственной даче. В среднем один килограмм червей в день перерабатывает полкило пищевых отходов. А в одном контейнере средних размеров может уместиться и до пяти килограммов беспозвоночных. Для того чтобы они начали работать, многого не нужно - достаточно присыпать их землей и регулярно ее увлажнять, а также не забывать докладывать отходы.

Пакет маложивущий

"Или мусор победит нас, или мы его", - говорит доктор химических наук, профессор университета имени Г.В. Плеханова Анатолий Попов. Причем говорит уже не первый десяток лет. Все эти годы он пытается создать принципиально новый быстроразлагающийся упаковочный материал. И, кажется, ему это наконец удалось.

Бумагу, которая идеально подходит под заданные характеристики, ученый отмел сразу. Во-первых, упаковка должна быть все-таки прочной, по крайней мере не размокающей от дождя. А во-вторых, если заменить полиэтилен на бумагу - какая же это забота об экологии? С таким обилием товаров, при котором живет современное общество, для производства необходимой упаковки придется пустить под топор немало деревьев... Нет, Анатолий Анатольевич пошел по другому пути - он придумал "быстрорастворимый" пластик.

Ученый добавляет к обычной полиэтиленовой массе природные компоненты. В основном отходы сельхозпроизводства и пищевой промышленности. Например, шелуху, которая остается после выращивания пшеницы или льна. Химия, разбавленная природой, дает на выходе материал со свойствами пластика и бумаги одновременно. Крепкий и быстроразлагающийся - то, что доктор прописал.

Беспозвоночные старатели превращают очистки в гумус - чистейшее плодородное удобрение. Фото: Photoxpress

Эксперименты Попов проводит на своей даче в подмосковном Одинцове. У него на участке такие же грядки, как и у всех остальных соседей, только "растут" на них не укроп с огурцами, а кусочки пакетов. Начиная с 2012 года все созданные опытные образцы ученый закапывает на грядках и раз в шесть месяцев вместе со своими аспирантами проверяет, насколько они разложились. "Нам нужно на молекулярном уровне понять, что добавлять и в каких пропорциях. Но уже можно говорить о том, что те образцы, которые мы испытываем, разлагаются в течение трех - пяти лет", - делится результатами эксперимента Анатолий Попов.

По его словам, аналогов изобретению в мире пока нет. Ученые пытаются синтезировать пластик с помощью биотехнологий, и неплохо получается, но это очень дорогое производство. А упаковка Попова малозатратна и наполовину производится из органических отходов. Ученый говорит, что его технологию уже пытались купить китайцы, но он не продал - хочет, чтобы производство началось в России.

Кстати

Дерево, а светит

Студент Высшей школы экономики Александр Алтенков придумал способ получения электроэнергии из... деревьев. Он разработал устройство, способное преобразовывать в электричество колебательные движения ветвей. Первые испытания показали, что зарядить телефон при обычной погоде можно за 6 часов. Молодой изобретатель считает, что деревьями можно было бы освещать парки и скверы - особенно в тех местах, где для установки освещения приходится прореживать насаждения.