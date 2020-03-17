Родившийся в брянской деревушке Подывотье Александр Большунов - первый в новейшей российской истории обладатель Кубка мира в лыжном спорте.

Даже знаменитые норвежские лыжники признают, что за Александром Большуновым сегодня им не угнаться. Фото: РИА Новости

Ранее это удавалось сделать лишь советским спортсменам Александру Завьялову (сезоны 1980/81, 1982/83) и Владимиру Смирнову (1990/91).

Интересно, что формально "Большой Хрустальный глобус" достался Большунову после того, как сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила о решении отказаться от участия в заключительных североамериканских этапах Кубка мира. Это было сделано из-за угрозы распространения коронавируса.

Норвежские комплименты

Отрыв нашего спортсмена от ближайшего преследователя - Йоханнеса Клебо составил 495 очков.

Cтарший тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум отметил, что соперничать с Большуновым сегодня, наверное, не может никто:

- Чтобы обыгрывать Александра, нужно находиться в отличной физической форме и быть быстрым, насколько это возможно. У нас есть спринтеры, которые могут обогнать его на финише, но они не тянут на дистанции. Есть дистанционщики, способные поддерживать его скорость, но они слабы в финишном спринте. Большунов - идеальный лыжник, без слабых мест.

Разумеется, не осталась в стороне от поздравлений в адрес Александра глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В беседе с корреспондентом агентства "Р-Спорт" Вяльбе не скрывала эмоций:

- Поздравляю Сан Саныча с "Большим Хрустальным глобусом"! Я просто счастлива, слов нет, это исторический успех. Он - настоящий чемпион!

Королем себя не считает

А что же сам герой дня? Большунов в эфире программы "Все на Матч!" сообщил, что Международная федерация лыжных гонок еще не решила, когда вручит ему главный приз, и признался, что был разочарован решением норвежцев отказаться от последних этапов Кубка мира (они, к слову, в итоге были отменены).

Когда вы узнали, что норвежцы уже не едут и вы стали обладателем Кубка, какими были первые мысли?

Александр Большунов: Я, конечно, очень сильно расстроился, так как ребята - главные мои соперники и главные из тех, кто должен был приехать на мой праздник. Но они этого не сделали (смеется). От начала сезона до конца я его прошел на одном дыхании, как-то это все пролетело одним мигом.

158 тысяч евро заработал в завершившемся лыжном сезоне Александр Большунов. Это лучший показатель среди мировой лыжной элиты

Сейчас считаете себя королем лыжных гонок?

Александр Большунов: Я еще не король. Много целей не достигнуто. Дальше подготовка и взятие тех вершин, которых еще нет в моей коллекции.

Пополнили счет

По итогам сезона на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта появились данные о призовых, которые заработали участники нынешнего розыгрыша Кубка мира. Так вот, Большунов получит за текущий сезон 158 тысяч евро призовых, что является самым высоким показателем среди мужчин.

Точка зрения Николая Долгополова

Были люди в наше время

Александра Завьялова почему-то звали Шуриком. Это имя меньше всего подходило фанатичному бойцу, готовому умереть на лыжне, но не пропустить вперед каких-то шведов или норвежцев. Для него было все равно, идет ли Зимняя Универсиада или Кубок мира. Он бился только за победу.

Вообще тогда, в начале 1980-х, конкуренция за место в сборной была страшенная. И даже Завьялову с другим лыжным гением, Николаем Завьяловым, было порой нелегко пробиться в сборную. На это претендовали чуть не полусотня упорных лыжников, не отягощенных думами о возможных призовых в коммерческих стартах. Завьялов начал заниматься лыжами в 14 лет - теперь в этом возрасте чуть не половина перспективных уже заканчивает. А он, не изможденный ранним насилием над организмом, буквально источал энергию. Его первые места на двух Кубках мира в 1981 и 1983 годах были свидетельством не только его лидерства, но и мощи всей советской лыжной сборной.

Владимир Смирнов бегал уже в иную эпоху, да и был он несколько иным спортсменом, отличавшимся от прошлого поколения беззаветных. После резкого спада в наших лыжах вдруг появился парень, способный бороться на равных со скандинавами. Очень аккуратно подбирал соревнования, в которых предстояло стартовать. Дружил с зарубежными коллегами. Когда СССР распался, уроженец Кокчетавской области Смирнов принял верное для себя решение: в России лыжников много, а в Казахстане он такой обожаемый один. На него разве что только не молились. При жизни выпускали марки с его симпатичным открытым лицом. А потом выступал за шведский клуб, получил гражданство и там. Жил на две страны. И пошел вверх не только по лыжне. Был избран в члены МОК. Билась в Смирнове и коммерческая жилка: превратился в удачливого бизнесмена.