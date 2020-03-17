Ранее это удавалось сделать лишь советским спортсменам Александру Завьялову (сезоны 1980/81, 1982/83) и Владимиру Смирнову (1990/91).
Интересно, что формально "Большой Хрустальный глобус" достался Большунову после того, как сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила о решении отказаться от участия в заключительных североамериканских этапах Кубка мира. Это было сделано из-за угрозы распространения коронавируса.
Норвежские комплименты
Отрыв нашего спортсмена от ближайшего преследователя - Йоханнеса Клебо составил 495 очков.
Cтарший тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум отметил, что соперничать с Большуновым сегодня, наверное, не может никто:
- Чтобы обыгрывать Александра, нужно находиться в отличной физической форме и быть быстрым, насколько это возможно. У нас есть спринтеры, которые могут обогнать его на финише, но они не тянут на дистанции. Есть дистанционщики, способные поддерживать его скорость, но они слабы в финишном спринте. Большунов - идеальный лыжник, без слабых мест.
Разумеется, не осталась в стороне от поздравлений в адрес Александра глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
В беседе с корреспондентом агентства "Р-Спорт" Вяльбе не скрывала эмоций:
- Поздравляю Сан Саныча с "Большим Хрустальным глобусом"! Я просто счастлива, слов нет, это исторический успех. Он - настоящий чемпион!
Королем себя не считает
А что же сам герой дня? Большунов в эфире программы "Все на Матч!" сообщил, что Международная федерация лыжных гонок еще не решила, когда вручит ему главный приз, и признался, что был разочарован решением норвежцев отказаться от последних этапов Кубка мира (они, к слову, в итоге были отменены).
Когда вы узнали, что норвежцы уже не едут и вы стали обладателем Кубка, какими были первые мысли?
Александр Большунов: Я, конечно, очень сильно расстроился, так как ребята - главные мои соперники и главные из тех, кто должен был приехать на мой праздник. Но они этого не сделали (смеется). От начала сезона до конца я его прошел на одном дыхании, как-то это все пролетело одним мигом.
Сейчас считаете себя королем лыжных гонок?
Александр Большунов: Я еще не король. Много целей не достигнуто. Дальше подготовка и взятие тех вершин, которых еще нет в моей коллекции.
Пополнили счет
По итогам сезона на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта появились данные о призовых, которые заработали участники нынешнего розыгрыша Кубка мира. Так вот, Большунов получит за текущий сезон 158 тысяч евро призовых, что является самым высоким показателем среди мужчин.
Были люди в наше время
Александра Завьялова почему-то звали Шуриком. Это имя меньше всего подходило фанатичному бойцу, готовому умереть на лыжне, но не пропустить вперед каких-то шведов или норвежцев. Для него было все равно, идет ли Зимняя Универсиада или Кубок мира. Он бился только за победу.
Вообще тогда, в начале 1980-х, конкуренция за место в сборной была страшенная. И даже Завьялову с другим лыжным гением, Николаем Завьяловым, было порой нелегко пробиться в сборную. На это претендовали чуть не полусотня упорных лыжников, не отягощенных думами о возможных призовых в коммерческих стартах. Завьялов начал заниматься лыжами в 14 лет - теперь в этом возрасте чуть не половина перспективных уже заканчивает. А он, не изможденный ранним насилием над организмом, буквально источал энергию. Его первые места на двух Кубках мира в 1981 и 1983 годах были свидетельством не только его лидерства, но и мощи всей советской лыжной сборной.
Владимир Смирнов бегал уже в иную эпоху, да и был он несколько иным спортсменом, отличавшимся от прошлого поколения беззаветных. После резкого спада в наших лыжах вдруг появился парень, способный бороться на равных со скандинавами. Очень аккуратно подбирал соревнования, в которых предстояло стартовать. Дружил с зарубежными коллегами. Когда СССР распался, уроженец Кокчетавской области Смирнов принял верное для себя решение: в России лыжников много, а в Казахстане он такой обожаемый один. На него разве что только не молились. При жизни выпускали марки с его симпатичным открытым лицом. А потом выступал за шведский клуб, получил гражданство и там. Жил на две страны. И пошел вверх не только по лыжне. Был избран в члены МОК. Билась в Смирнове и коммерческая жилка: превратился в удачливого бизнесмена.