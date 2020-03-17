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17.03.2020 20:27
Рубрика: В мире

Круизный лайнер с заболевшими COVID-19 встал на рейд около Кубы

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Британский круизный лайнер MS Braemar, на борту которого подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом, а более 50 человек находятся с симптомами COVID-19, встал на рейд в 5 милях от Кубинского побережья. Об этом сообщается в официальном заявлении компании-туроператора Fred Olson.

"В настоящее время лайнер находится в море в пяти милях от Гаваны. Как только на Кубу прибудут все самолеты, которые заберут пассажиров в Великобританию, корабль подойдет к берегу", - говорится в заявлении Fred Olson. В туркомпании также отметили, что в случае, если состояние кого-то из находящихся на борту не позволит совершить авиаперелет, пассажирам лайнера будет предоставлена медицинская помощь на территории Кубы. Ожидается, что MS Braemar пришвартуется утром по местному времени 18 марта, а самолеты вылетят в направлении Европы вечером того же дня.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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По данным туроператора, на судне выявлены 5 случае заражения коронавирусом во время стоянки MS Braermar в порту Виллемстад, острова Кюрасао еще 10 марта. Затем кораблю отказали в заходе к свои порты Барбадос и Багамские острова, а также и сам Кюрасао. На помощь в этой непростой ситуации пришла Куба, которая согласилась разрешить высадить пассажиров лайнера и переправить их в аэропорт к самолетам, которые специально будут присланы из Великобритании. На борту лайнера находятся 682 пассажира и 381 член экипажа. Из них с симптомами, характерными для COVID-19, изолированы от окружающих 25 пассажиров и 27 членов экипажа, в том числе 1 врач.

Ранее глава пресс-департамента МИД Кубы Хуан Антонио Фернандес сообщил, что MS Braemar пришвартуется в порту Мариэль, расположенном в 40 км к Западу от Гаваны. Пассажиры будут доставлены автобусами непосредственно к трапам самолетов, которые специально прибудут за пассажирами лайнера в международный аэропорт кубинской столицы.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Распространение коронавируса COVID-19

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