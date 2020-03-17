Иммунологи предложили лечить коронавирус антителами переболевших

Распространение коронавируса можно остановить методом, использовавшимся еще в позапрошлом веке.

Ученые Университета Джонса Хопкинса предложили применить в борьбе с коронавирусом метод старых лекарей, применявшийся еще в конце ХIХ века. Кровь переболевших заразными инфекциями людей они применяли в качестве инъекций другим людям. Дело в том, что такая кровь насыщена антителами к проникшему в организм вирусу.

Неизвестно, знали или нет врачеватели биохимию данного процесса, но то, что введение крови переболевших здоровым имело эффект, бесспорно. Больные выздоравливали, а в начале ХХ века благодаря применению антител были остановлены эпидемии кори и полиомиелита. Почему бы не использовать старый добрый способ и сегодня, задумались ученые, опубликовав свою версию в журнале в The Journal of Clinical Investigation. "Сыворотка крови переболевших COVID-19 людей может помочь защитить тех, кто находится в группе риска. Это уменьшит заболеваемость в целом по популяции", считает иммунолог Артуро Касадевалл.

Введение антител не панацея и даже не вакцинация, они не смогут выработать пожизненный иммунитет к новому вирусу, но обеспечить еще не болевшим кратковременную, от нескольких недель до нескольких месяцев, защиту и остановить распространение коронавируса такая мера способна.

Поскольку метод давно известен, он не требует долгих исследований и подтверждений, а значит можно будет быстро, в течение нескольких недель, развернуть систему помощи, что особенно актуально сейчас. А с учетом большого числа уже выздоровевших людей, получить антитела в достаточном количестве также не составит труда. Они потребуются прежде всего тем, кто контактирует с больными, медицинским работникам, членам семей зараженным и, конечно, людям группы риска для обеспечения немедленного иммунитета. Ученые предлагают использовать реконвалесцентную сыворотку в качестве экстренного ответа. Похожие меры применяли против других коронавирусных заболеваний, включая SARS1 и MERS.