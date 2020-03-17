Это раньше хозяйки наизусть знали имена, например Елены Молоховец, которая учила всех в своей книге вкусно готовить. Сейчас рецепты можно взять из интернета, но как проверить качество продуктов и определиться с ними? Телеведущая Елена Летучая снова заставила о себе говорить.

Зрители полюбили и узнали ее благодаря программе "Ревизорро" на канале "Пятница" - Летучая проверяла рестораны всей страны и рекомендовала, куда идти, а в какие лучше носа не совать. Затем Елена подготовила новое шоу "Летучий отряд" - на Первом канале вышло несколько его выпусков, а также два фильма тележурналистки, посвященных проблеме мусора, после чего телеведущую чаще можно было "встретить в Сети" - канал "Летучий надзор. Без цензуры" на YouTube довольно быстро стал популярным у потребителей. Но вот "Летучий надзор" перебирается на ТВ и будет выходить на канале "ЧЕ!" - с 16 марта в 22.00 по понедельникам и вторникам. "На этот раз под прицелом недоброкачественные сервисы, производители продуктов и товаров, которыми мы пользуемся ежедневно. В каждом выпуске проекта "Летучий надзор" Елена будет рассказывать о правах и обязанностях производителей продуктов питания и прочих товаров, о том, что может требовать покупатель от производителей и торговой сети, реализующей эти товары, и покажет на собственном примере, как восстановить справедливость" - говорится в аннотации программы. Обозреватель "РГ" расспросила ведущую подробнее.

Когда вы делали программу "Ревизорро", вы были единственной в своем роде. Сегодня все телевидение - это сплошная потребительская корзина: на всех каналах проверяют, расследуют, советуют…

Елена Летучая: Для меня самое главное, чтобы это было по-честному. То есть чтобы в проекте действительно проверяли, а не просто делали рекламу. Это было, кстати, одной из причин, почему я делала выпуски в диджитал-пространстве, потому что на телеканале множество брендов, которые неприкосновенны. В большинстве случаев на них реклама скрытая, и люди смотрят это, и у них нет выбора. Поэтому получается, что они заложники этой истории.

Для меня главное - честно и интересно. Если кто-то еще делает, пускай! Самая важная задача и продюсера, и ведущего стать интереснее и лучше всех. Почему я осталась в этой нише? Потому что мне люди доверяют. После программы "Ревизорро" это доверие осталось. И я счастлива, что смогла его заслужить своей работой.

У вас в интернет-проекте совсем нет рекламы?

Елена Летучая: Рекламы нет. Ведь все люди видят, когда она присутствует, а я же сначала запустила проект в социальной сети "ВКонтакте", где у нас были очень хорошие просмотры. Первая серия набрала миллион! Во втором сезоне реклама появилась - нашим спонсором стала одна из компаний такси, и мы это специально подчеркивали. Но во всем, что касалось продуктов, проверок и прочего, нет никакой рекламы.

Представляя новую телепрограмму, вы говорили о том, что у простого человека нет денег, времени и возможности проверять, например, продукты.

Елена Летучая: Первый сезон я запустила полностью за свои деньги. Это было дорого, потому что у меня не дешевое шоу. Иначе бы его из интернет-пространства на телевидение не взяли. Но, конечно, когда я захотела снимать второй сезон, мне нужны были деньги, потому что даже если ты делаешь проверки в пяти или шести программах из десяти, то обходится это в миллионы. Мы выкладываем все результаты лабораторий, снимаем человека, который эти лабораторные исследования делает. Пожалуйста, если кто-то хочет проверить, лаборатория всегда на телефоне, и мы и о ней говорим подробно.

Что произошло с шоу "Летучий отряд" на Первом канале?

Елена Летучая: Вышло четыре выпуска, а потом мы его закрыли, так решили вместе с генеральным директором Константином Эрнстом. Единственным моим условием было то, что я не могу часто летать. Мне пообещали помощников, и действительно взяли их, но дело в том, что этих людей на местах мало кто воспринимал. И все хотели только, чтобы приехала я. Мы не могли идти на репутационные риски. К тому же я понимала, что не выдержу и опять войду в состояние, когда залечивала раны после "Ревизорро". Здоровье для меня - важнее.

А сейчас летать вы можете?

Елена Летучая: Я не так много летаю. Только по своим бизнес-делам. Но съемочных выездов у меня нет. График именно на съемках - очень тяжелый. Все свои шоу я снимаю в Москве.

Что вы думаете о взаимодействии ТВ и интернета? То, что вы вернулись на ТВ, означает ли, что за ним будущее?

Елена Летучая: Я - телевизионный человек. И мне всегда очень смешно, когда сравнивают, потому что все, даже самые успешные блогеры, хотят работать на телевидении. Это не значит, что диджитал-площадка плоха. Она хороша, и для нее много сейчас снимают - и сериалы, и документальное кино. Но для меня, как для профессионала, контент будет всегда делиться на качественный и некачественный, где бы он ни был. То есть есть сериалы, которые снимают специально под диджитал-пространство, если они будут интересны, я с удовольствием стану смотреть там. Но телевидение - оно было, есть и будет. И охваты у него в нашей стране намного выше, потому что в России много бедных людей, которые получают по 15 тысяч рублей в месяц. У большинства из них нет компьютеров. Я имею в виду среднестатистический возраст. Молодежь, конечно, вся в интернете, в телефонах. Поэтому сейчас очень сложно говорить о том, что телевидение умирает. Это не так. Да, естественно, диджитал-площадка - большая, она увела много бюджетов. Но это развитие, без которого ничего не происходит.

А ваше шоу, как я понимаю, как-то изменится для телевидения, но при этом останется в интернете?

Елена Летучая: Все, что мы снимаем, будет выходить на телевидении. Но у нас будет расширенная версия в интернете, где будет чуть-чуть побольше вольностей от меня. Потому что все-таки телевидение в отличие от интернета какие-то вещи не позволяет. Но по контенту и смыслу будет одно и то же.

Снимете ли вы выпуски "Летучего надзора" про коронавирус? Про Грету Тунберг?

Елена Летучая: Про Грету я бы что-то отдельное сняла - например, фильм. Меня вообще интересуют темы экологии, и я как путешествующий человек абсолютно точно замечаю, что климат очень серьезно меняется. И когда говорят, что ничего нет, это не так. Мы прилетаем в одну страну, там, где обычно солнце, а в ней - дожди и холод. И наоборот. Везде меняется температурный режим, даже страшно от того, что происходит. А еще страшнее то, что ни одна страна толком ничего не предпринимает глобально. Действительно, если льды тают и будет потепление, мы все пострадаем от этого. Знаете, когда никто не думает о будущих поколениях, а все гребут только под себя - это очень тревожно.

Я бы с удовольствием посмотрела такую вашу программу.

Елена Летучая: У меня есть два фильма, которые называются "Без мусора в голове". Они вышли на Первом канале, и мне было очень интересно их снимать. К сожалению, канал не заказал больше.

То есть вполне возможно, что в "Летучем надзоре" эта тема продолжится? Или холдинг "СТС Медиа" закажет вам что-то отдельное на эту тему?

Елена Летучая: Мы подумываем об этом. Например, на СТС был целый проект: чтобы не выбрасывать баннеры, из них сделали экологичные сумки. И мы с дизайнером Александром Роговым стали амбассадорами этой акции. И, конечно, потихоньку мы что-то делаем. Я также - амбассадор Всемирного фонда дикой природы (WWF) со своим детским образовательным проектом "Волшебник Лексикон". Мы сейчас начали писать целую серию об уникальных местах России и о животных, чтобы дети тоже знали об этом.

5 апреля в 12.00 на СТС выходит новая семейная викторина "Детки-предки", в которой соревнуются два поколения: дети от 10 до 16 лет с родственниками - от 50 и старше. Именно вы будете ее вести - задавать взрослым каверзные вопросы о двадцать первом веке, а детям - о прошлом веке. Как вас хватит на два шоу?

Елена Летучая: Понимаете, это же не постоянное производство, как "Ревизорро", когда я пять лет ездила по стране вообще без перерыва. Шоу "Детки-предки" снимается в студии блоками: съемки 10 дней подряд. А дальше я занимаюсь другими проектами. "Летучий надзор" мы снимаем точно так же. Темы разработали, сняли и сдаем на канал. То есть это не круговерть, и я могу совмещать. Знаете, я уже в таком возрасте и в таком статусе, что свое расписание составляю таким образом, чтобы у меня было время и на семью. Конечно, за все мои выходные отвечает мой муж. Я все время смеюсь, потому что если расписание доверить мне, выходных там не будет. Муж все время шутит, мол, Лена, я отправлю тебя в специальный кружок, ты будешь там сидеть и говорить: "Здравствуйте, я Лена и я - трудоголик". Причем он очень долгое время не мог разобраться, почему я так много работаю. И потом как-то сказал: "Я все понял. Ты просто фанат своей работы, потому что она тебе нравится". Есть такая известная фраза: выбери дело по душе, и ты не будешь работать ни дня. Я все время говорю, что никто не знает продолжения: если есть работа, которую ты любишь, у тебя не будет больше ни одного выходного. По-другому никак.

В ресторанах, отелях, магазинах Елену Летучую ждут с опаской: знают, что может вывести на чистую воду. Фото: Предоставлено "Че"

Дословно

"Я хотела остаться в нише проверяющего"

"Когда я ушла из "Ревизорро", то нашла несколько форматов, которые хотела освоить в телепространстве. При этом хотела остаться в нише проверяющего. Потому что мне очень нравится выводить на чистую воду. Раньше я проверяла только отели и рестораны, а сейчас еще и производителей. Почему я начала это делать? Потому что саму интересует качество продуктов. Я как-то смотрела сценку на закрытом мероприятии, и там были производители и покупатели. И первые всегда обманывали вторых. И я задумалась, почему никто не проверяет. Это очень сложно и дорого. Проверка одного продукта на пять пунктов может стоить от 300 тысяч - кто способен такое себе позволить?

Мы проверяем товары потребительской корзины, и теперь у меня в холодильнике все в соответствии с нормами "Летучего надзора". И муж смеется: "Ну вот, ты теперь и за холодильник взялась, нам теперь есть будет нечего". Наше шоу - работающее. Есть бренды, которым не нравится, что мы рассказываем, из чего они готовят продукты. А есть бренды, которые посмотрели и запросили лабораторные исследования. А потом - разобрались. Для меня важна связь не только со зрителем, но и с брендом. Зачастую производитель может делать хороший продукт, а магазин его хранит неправильно, и он теряет свои свойства".