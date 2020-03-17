Макрон объявил о закрытии границ Шенгенской зоны

С 17 марта внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты из-за коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Ограничение будет действовать как минимум 30 дней.

"Во вторник, в полдень, границы ЕС, Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок", - передает ТАСС обращение французского лидера к нации.

Сложившуюся с коронавирусом ситуацию он сравнил с состоянием войны.

"Мы находимся в состоянии войны. Наш враг невидим, но он есть, и он наступает, - сказал Макрон. - Я вновь прошу вас оставаться дома и сохранять спокойствие".

Напомним, что Франция, наряду с Италией и Германией, оказалась среди наиболее пострадавших от вируса стран Европы. Счет заразившихся идет на тысячи.