На фестивале огня в Иране пострадали 470 человек и двое погибли

Два человека погибли в Иране в ходе масштабного фестиваля огня Чахаршанбе-Сури, празднования которой приходятся в ночь на последнюю среду года по иранскому календарю​​, передает РИА Новости. Еще более 470 человек при этом пострадали.

"Согласно последним данным, в ходе происшествий Чахаршанбе-Сури к 22.15 (21.45 мск) ранения получили 470 человек, - передает агентство заявление официального представителя скорой помощи страны Моджтеба Халеди. - К сожалению, несмотря на все рекомендации из 470 пострадавших к данному моменту 389 человек - это мужчины, 81 - женщины. 304 человека получили медицинскую помощь и были выписаны".

Отмечается, что власти попытались ограничить масштабы празднования из-за угрозы коронавируса, тем не менее, мероприятие оказалось достаточно массовым и во всех крупных городах были слышны хлопки пиротехники, неотъемлемого атрибута Чахаршанбе-Сури.